Pohod za Evropo bo med 1. in 10. majem praznik brezmejne kulture, športa in povezovanja

Med 1. in 10. majem bosta Nova Gorica in Gorica gostili Pohod za Evropo, drugega izmed štirih množičnih dogodkov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. Brezmejni Trg Evrope bo prizorišče raznolikih kulturnih, umetniških, športnih in družabnih dogodkov, ki simbolno in dejansko presegajo meje.

Otvoritev bo potekala 1. maja ob 8. uri s tradicionalnim Pohodom prijateljstva, letos v razširjeni izvedbi, z udeležbo delegacij iz Celovca, Chemnitza in drugih partnerskih mest. Sledile bodo kulturne intervencije, glasba v živo in otvoritev imersivnega večmedijskega projeka Prehajanja / Crossings, produkcije zavoda BridA na Bevkovem trgu. Večerni utrip bo zaznamoval veliki elektronski dogodek z nastopi avstrijskega Klangkarussella, italijanskega Spillerja, Vanillaz ter slovenskih Tima Urbanye in Rolija, ki bodo predstavili glasbeno energijo regije Alpe-Adria.

V naslednjih dneh se bodo zvrstili številni dogodki: Brezmejna košarka, Brezmejna ulica, Brezmejni nogomet / calcetto, otroške ustvarjalne delavnice Otročje lahko, plesno-literarni program v Kupoli Ingeborg Bachmann ter odprtje Drevesnega orkestra v Parku Rafut. V soboto bo potekal tudi Dan brezmejnih festivalov, ki bo združil Festival obrti in podjetništva, Okuse brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalca natečaja Podjetniško vino 2025. 9. maja bo Dan Evrope in premiera filma Anje Medved "Ne pozabi me". Vrhunec dogajanja bo 10. maja s predstavo Inferno v izvedbi MN Dance Company, ki združuje ples in robotiko. Obiskovalci bodo lahko sami preizkusili robotsko okostje, prvotno zasnovano za pomoč gibalno oviranim osebam. "Ta dogodek uresničuje bistvo GO! 2025: tokrat bo brezmejno segel preko slovensko-italijanske meje, zaradi obletnice pobratenja občin Nova Gorica, Gorica in Celovec bo nadgradil koncept brezmejnosti na celotno regijo Alpe-Adria, trem narodom, ki so že zgodovinsko živeli na našem ozemlju, se bo pridružila tudi druga evropska prestolnica kulture leta 2025 – Chemnitz. Evropsko preseganje meja preteklosti v najbolj prijetnem pomenu besede s futurističnim zaključkom 10. maja nam bo vsem dalo navdih v težkih časih," je poudarila mag. Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Pohod za Evropo je drugi izmed štirih množičnih vrhuncev GO! 2025. Prvi vrhunec, otvoritvena slovesnost Od postaje do postaje, je potekala s simbolično slovesnostjo na obeh straneh meje. Nova Gorica in Gorica sta z mogočno svetlobno instalacijo, ognjemeti, s koncerti in z umetniškimi predstavami v središčih obeh mest slavili začetek skupnega evropskega leta. Sledili bodo še Okusi brez meja (26.–28. september) ter Razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december), ki bo razsvetlila mesti in simbolično zaključila izjemno leto kulture. Pohod za Evropo je več kot le dogodek – je manifestacija ideje o odprti, povezani Evropi in simbol sobivanja v regiji Alpe-Adria. S tem drugim vrhuncem GO! 2025 nadaljuje poslanstvo preseganja fizičnih in mentalnih meja, kar odseva tudi v sloganu Gremo! Brezmejno.

