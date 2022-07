Pohodnico zaradi verjetnega ugriza kače odpeljali v bolnišnico

Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Radovljica in posadka s helikopterjem letalske policijske enote z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik na krovu. Obolelo so prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Okoliščine kažejo, da gre za blage posledice.

Kako ravnati ob ugrizu strupene kače?

Pohodniki morajo vedeti, da so kače nevarne le, če se počutijo ogrožene. Zato je pametno, da ob bližnjem srečanju s kačo to pustijo pri miru in se ji izognejo, če pa se kljub temu zgodi, da pride do bližnjega srečanja in pohodnika kača ugrizne, je najbolje, da miruje, saj s tem prepreči hitro prenašanje strupa po telesu. Takoj je treba poklicati nujno zdravniško pomoč.

Če je le možno, je treba rano oskrbeti s tekočo vodo in milom. Strupa ne sesajte, prav tako ne zarezujte z nožem v rano. Ud, v katerega je ugriznila kača, imobilizirajmo z rutko ali podobnim, da bo pri miru, in čim prej poiščimo zdravniško pomoč.