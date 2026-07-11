Zgodilo se je ob 12.11 pod Ojstrico pri Kocbekovem domu v občini Ljubno. Posredovali so celjski gorski reševalci pa tudi reševalci s policijskim helikopterjem, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana na nadaljnje zdravljenje, so sporočili iz celjskega regijskega centra za obveščanje.
Slovenija
Pohodnika pri Kocbekovem domu ugriznila kača
Opoldne so morali na Ljubnem posredovati gorski reševalci in ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči. Pohodnika je namreč v roko ugriznila kača.
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