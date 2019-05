Pohodniki in tekači tudi letos po poti žičnate ograje okoli Ljubljane

V Ljubljani poteka tradicionalni, že 63. pohod Pot ob žici, po poti, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in nemških okupatorjev. Ob tem poteka tudi edinstven tek trojk s startom na Stritarjevi ulici in ciljem na Kongresnem trgu.

Po četrtkovem pohodu otrok iz ljubljanskih vrtcev, ki so kot običajno, odprli tridnevno tradicionalno dogajanje, in petkovem nadaljevanju pohodov šolarjev osnovnih šol in dijakov srednjih šol, danes potekajo tudi teki trojk. Ti nimajo neposrednega tekmovalnega pomena - najpomembnejši je tretji, najšibkejši člen ekipe, ki upošteva kot končni čas trojke.

FOTO: Aljoša Kravanja

Gorski tekači Aleš Žontar, Marko Tratnikin Nejc Lokar (ŠD Nanos) so lani zmagali v teku trojk na 29 kilometrov, ko so edini tekli pod dvema urama (1:57:05). Skupno tretja med vsemi je bila prvouvrščena mešana ekipa KinVital Salomon, v kateri so bili Barbara Trunkelj, Uroš Kožar inLuka Hren (2:03:16), med ženskimi trojkami pa so bile najhitrejše prav tako gorske tekačice Nanosa Klementina Lemut, Petra Tratnik in Veronika Krečič (2:14:57). Po poti žičnate ograje iz druge svetovne vojne

FOTO: Aljoša Kravanja