Pohorska vzpenjača ponovno obratuje

Krožna kabinska žičnica Pohorska vzpenjača, ki so jo poleti ustavili zaradi izgradnje nove vmesne postaje, od danes opoldne znova obratuje. Prevoz z njo je vzpostavljen po ustaljenem voznem redu - vsako polno uro med 7. in 21. uro, so sporočili iz podjetja Marprom iz Javnega holdinga Maribor.

icon-expand Gondola na Pohorju FOTO: Shutterstock Pohorsko vzpenjačo so ponovno zagnali potem, ko je Marprom zanjo prejel pravnomočno uporabno dovoljenje in dovoljenje za obratovanje. Od danes je tako med vožnjo s krožno kabinsko žičnico v smeri navzgor mogoče vstopanje in izstopanje tudi na novo zgrajeni vmesni postaji, medtem ko bo vožnja navzdol potekala enako kot doslej. Cenik vozovnic Pohorske vzpenjače, ki ga potrjuje mestni svet, ostaja nespremenjen. Izgradnja vmesne postaje, ki se nahaja za osmim stebrom žičnice, je po navedbah Marproma predstavljala tehnično zahteven poseg, saj je bilo treba ob sami postaji tudi postaviti dva dodatna stebra, še dva obstoječa stebra pa zamenjati. Pri tem je izvajalec, podjetje Leitner, začasno tudi snel jeklenico krožne kabinske žičnice, pred začetkom rednega obratovanja pa so bili izvedeni še vsi pregledi in testiranja. "Nova vmesna postaja predstavlja veliko pridobitev za širitev ponudbe z dodatnimi vsebinami za vse letne čase oziroma razvoj Pohorja 365. V prihodnje bo omogočila učinkovito izrabo smučarskih prog v zgornjem delu in kolesarskih v spodnjem delu Mariborskega Pohorja," poudarjajo na Marpromu. Gre za investicijo v sklopu širšega projekta modernizacije žičniških naprav in izgradnje zunanjega centra Maribor-Areh v skupni vrednosti 7,5 milijona evrov, za katerega bo Marprom prejel skoraj šest milijonov evrov državnega denarja. Med drugim je predvidena še postavitev nove sedežnice Ruška ter ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte. Do spodnje postaje Pohorske vzpenjače vodi mestna avtobusna linija 6, na kateri potekajo vožnje izključno z električnimi avtobusi. Javno podjetje Marprom, ki skrbi tako za žičniške naprave na Mariborskem Pohorju kot mestni avtobusni promet, ima skupno sedem električnih avtobusov.