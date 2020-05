Pohvale za pravosodna policista in občana, ki so priporniku preprečili poskus pobega

Kot je dejal Majcen, smo v dogodku znova dobili potrditev, da je delo pravosodnega policista dinamično ter da se z njim uresničuje poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij - skrb za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije. To je " poklic, s katerim rasteš ", pravi, podpora javnosti pri odgovornem delu pravosodnega policista pa je prav tako pomembna, da so lahko zapori prepoznani po svoji pozitivni vlogi v družbi. " Vesel sem, da lahko danes govorimo o pozitivnem dogodku v slovenskih zaporih, ki jih ni malo. Trudimo se, da niso spregledani. Tudi današnje srečanje je morda delček v mozaiku spreminjanja stereotipnih predstav o zaporih v javnost," je še dejal Majcen.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen je pravosodnima policistoma Andreju Omerzi in Jožetu Gorcu izrekel pohvalo za strokovno in zakonito postopanje, občanu Jaki Zalazniku pa za pogumno odločitev, da posreduje. Njegov prispevek je bil namreč zelo pomemben za dober razplet dogodka.

Na Ministrstvu za pravosodje je v četrtek potekal sprejem dveh pravosodnih policistov in občana, ki so 5. maja uspešno posredovali v izrednem dogodku – poskusu pobega zaprte osebe.

Tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič se je vsem vpletenim zahvalila za izjemno dejanje. Izrazila je zadovoljstvo, da imajo v svojem okolju strokovne in predane sodelavce, ki so dobro izurjeni tudi za takšne nepredvidljive dogodke. "S svojim vsakodnevnim požrtvovalnim delom nedvomno oblikujete močne temelje naše organizacije in pomembno prispevate h krepitvi ugleda naše institucije in poklica pravosodnega policista v javnosti,"jim je dejala.

Še posebej je poudarila tudi Zalaznikovo vlogo v tem dogodku. "Nesebičnost in pripravljenost, da v trenutku pomagate pravosodnima policistoma, sta pomembno prispevali k pozitivnemu razpletu tega dogodka. Še več. Vaša spontana predanost in odločno dejanje je lahko vzor vsem nam, saj nam pomaga ohranjati zavedanje, da smo vsi del skupnosti in da lahko vsak od nas pripomore k še večjemu občutku varnosti. Vaša dejanja so nam za zgled in ponosni smo na vas. Za vašo požrtvovalnost in nesebičnost vsem izrekam iskreno zahvalo,"je dejala.