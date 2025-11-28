Sara Volčič prejela pohvalo za posebne novinarske dosežke

Društvo novinarjev Slovenije je v Centru Rog v Ljubljani podelilo stanovske nagrade čuvaj/watchdog za leto 2025. Pohvalo za posebne novinarske dosežke je letos prejela novinarka oddaje Svet na Kanalu A Sara Volčič, ki je navdušila s svojimi kriminalnimi zgodbami. Letošnji čuvaj za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je šel v roke Ervinu Hladniku Milharčiču s časnika Dnevnik.

"Čeprav že vso kariero obiskuje kraje zločinov, se pogovarja s kriminalci in pozna podrobnosti s sojenj, Sara Volčič absolutno verjame v človeško dobroto in v drugo priložnost. Čeprav poklicno poroča o najokrutnejših dejanjih, kar jih je zmožen narediti človek, ostaja zaljubljena v življenje in svoj poklic. Osnovna značilnost, ki jo mora imeti vsak dober novinar – radovednost, se Sari pretaka po žilah. Lucidna, radovedna, z iskricami v očeh se spoprime z vsakim novim izzivom – ne glede na to, ali gre za prispevek v njenih Kriminalnih zgodbah, ki jih zadnje desetletje ustvarja za Svet na Kanalu A, ali pogovor s prijateljem, v katerem strastno zagovarja svoja stališča," so zapisali Sarini kolegi iz Sveta. Sara ne mara etiket in verjame v to, da smo kot družba močni toliko, kot je močan naš najšibkejši člen. Zato z veseljem sodeluje z novinarskimi kolegi in predstavlja svetel zgled za mlajše generacije.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



Sara Volčič prejela pohvalo porote icon-picture-layer-2 1 / 3

Nagrada za življenjsko delo Ervinu Hladniku Milharčiču

Letošnji čuvaj za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je šel v roke Ervinu Hladniku Milharčiču s časnika Dnevnik. "Je nacionalna kulturna dediščina," je porota zapisala v obrazložitvi. Za podelitev letošnjega čuvaja za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva Hladniku Milharčiču se je porota odločila zaradi "desetletij vrhunskih reportaž, lucidnih kolumen, pronicljivih komentarjev, nepozabnih intervjujev in poročil o dogajanjih po svetu in v ožji in širši domovini". "Njegovi teksti z meja EU so visoka literatura. Nikoli ne sme nehati pisati," je navedla. Nagrade za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2025 so prejeli Damijana Žišt z Večera, Tina Jereb z Dnevnika ter Boštjan Anžin in Janja Lakner Anžin z Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Nagradi za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji sta prejela fotoreporter agencije MI PRESS Igor Kupljenik za posamično fotografijo in Luka Cjuha z Dnevnika za reportažo.

Letošnji nagrajenci. FOTO: Luka Kotnik icon-expand