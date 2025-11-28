Sara Volčič prejela pohvalo za posebne novinarske dosežke

"Čeprav že vso kariero obiskuje kraje zločinov, se pogovarja s kriminalci in pozna podrobnosti s sojenj, Sara Volčič absolutno verjame v človeško dobroto in v drugo priložnost. Čeprav poklicno poroča o najokrutnejših dejanjih, kar jih je zmožen narediti človek, ostaja zaljubljena v življenje in svoj poklic. Osnovna značilnost, ki jo mora imeti vsak dober novinar – radovednost, se Sari pretaka po žilah. Lucidna, radovedna, z iskricami v očeh se spoprime z vsakim novim izzivom – ne glede na to, ali gre za prispevek v njenih Kriminalnih zgodbah, ki jih zadnje desetletje ustvarja za Svet na Kanalu A, ali pogovor s prijateljem, v katerem strastno zagovarja svoja stališča," so zapisali Sarini kolegi iz Sveta.
Sara ne mara etiket in verjame v to, da smo kot družba močni toliko, kot je močan naš najšibkejši člen. Zato z veseljem sodeluje z novinarskimi kolegi in predstavlja svetel zgled za mlajše generacije.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Nagrada za življenjsko delo Ervinu Hladniku Milharčiču
Letošnji čuvaj za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva je šel v roke Ervinu Hladniku Milharčiču s časnika Dnevnik. "Je nacionalna kulturna dediščina," je porota zapisala v obrazložitvi.
Za podelitev letošnjega čuvaja za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva Hladniku Milharčiču se je porota odločila zaradi "desetletij vrhunskih reportaž, lucidnih kolumen, pronicljivih komentarjev, nepozabnih intervjujev in poročil o dogajanjih po svetu in v ožji in širši domovini". "Njegovi teksti z meja EU so visoka literatura. Nikoli ne sme nehati pisati," je navedla.
Nagrade za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2025 so prejeli Damijana Žišt z Večera, Tina Jereb z Dnevnika ter Boštjan Anžin in Janja Lakner Anžin z Radiotelevizije Slovenija (RTVS).
Nagradi za izstopajoče dosežke v novinarski fotografiji sta prejela fotoreporter agencije MI PRESS Igor Kupljenik za posamično fotografijo in Luka Cjuha z Dnevnika za reportažo.
Debitantka leta 2025 je Neža Borkovič z Vala 202, ki so jo nagradili zaradi njenega občutka za soljudi na vseh ravneh, debitant leta 2025 pa Jakob Murovec z N1 Slovenija zaradi njegove natančnosti in poglobljenega razumevanja številnih, tudi zamejskih tem.
Pohvale porote za izstopajoči novinarski dosežek v letu 2025 so poleg Sare Volčič prejeli še Saša Senica z Dela, Peter Petrovčič z Mladine in Andreja Kutin z Večera. Pohvali porote za izstopajoči novinarski dosežek s področja novinarske fotografije v letu 2025 pa sta prejela fotoreporter Robert Balen z Večera in fotoreporter Simon Chang.