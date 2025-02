Poimenovanje novega priključka Dragomer razburja lokalne prebivalce

Primorska avtocesta bo na odseku med Brezovico in Vrhniko v obe smeri zaprta tri zaporedne noči med 22. in 4. uro. Razlog je postavitev konstrukcije nadvoza za novi avtocestni priključek Dragomer, ki velja za ključen infrastrukturni projekt. Čeprav bo močno razbremenil obstoječi avtocestni priključek Brezovica, kjer že desetletja skoraj vsakodnevno nastajajo zastoji, ki pogosto segajo vse do Kozarij, in bo izboljšal prometno varnost, sproža tudi polemike. Nekateri vaščani Lukovice so namreč razočarani, saj bo priključek poimenovan po sosednjem Dragomeru, čeprav stoji na njihovem območju.