Poiščite novo najljubšo destinacijo: 5 srbskih mest, ki jih morate obiskati

Velika mesta ponujajo izbor zanimivosti in aktivnosti za vsak okus in zanimanje, čudovita narava kliče po sprostitvi in počitku, manjša mesta pa ponujajo pridih preteklosti, preoblečen v oblačila moderne dobe, ki ohranjajo dragoceno tradicijo, zanimivo za mnoge popotnike. . Tam verjetno ne boste naleteli na vrvež velikih središč, restavracije vam ne bo treba rezervirati več dni vnaprej, v hotelih se bo vedno našlo prenočišče, gostitelji pa se bodo lahko popolnoma posvetili ti, saj je čas za vse! Spodaj vam predstavljamo pet srbskih mest, v katerih morda še niste bili, a vam bodo ponudila popoln oddih, daleč od stresa in brez nenehnega gledanja na uro. Ker živijo in dihajo pod vplivom različnih kultur, so ta mesta resnična pričevanja večkulturne Srbije, kjer so svoje mesto našli ljudje različnih veroizpovedi in svetovnih nazorov, ki pa vsakomur nudi varen in udoben dom ter odlično dobrodošlico in gostoljubje za vse svojih gostov.

Apatin FOTO: Luka Šarac icon-expand

APATIN Apatin, ki leži na obrežju mogočne Donave, tik ob meji s Hrvaško, je mesto, za katerega ste morda že slišali zaradi njegove znamenite pivovarne. Tako kot cela Vojvodina je tudi to mestece s približno 30 tisoč prebivalci pravi primer večkulturnosti in sožitja različnih narodov in kultur. Kdor se zanima za kulturne zaklade, bo v Apatinu našel številne pravoslavne cerkve, pa tudi katoliško cerkev in sinagogo. Vsekakor velja izpostaviti pravoslavno cerkev Svetih apostolov, zgrajeno v duhu stare srbske tradicije in znanega srbsko-bizantinskega sloga, ki se nahaja na samem bregu Donave. Ker ste v Vojvodini, kjer se je življenje od nekdaj vrtelo okoli ravnine, vode in zelenja, je najboljši način za spoznavanje lokalnih običajev in tradicionalnega načina življenja v Etno hiši Margita, zgrajeni od leta 1927 do 1929, ki zajema vse svoje obiskovalce nazaj v čas, ko je bila zgrajena. K vrnitvi v preteklost Vojvodine in Apatina prispevajo številni eksponati iz 19. stoletja, ki krasijo prostorno, ograjeno dvorišče, medtem ko je stanovanjski del stavbe ohranil videz in funkcionalnost, kakršno je imel v prvi polovici 20. stoletja. In narava v okolici mesta? Seveda pa Donava v Apatinski pokrajini skriva številne skrivnosti, ki bi jih ljubitelji narave morali odkriti. Eden takšnih je zagotovo polotok Apatina Dunavac. Ta raj v naravi zbira številne rekreativce, ribiče, pohodnike, z velikim številom kampov, katerih lastniki preživijo večino pomladi in poletja. Debela senca, narava in voda, ustvarjena za kopanje, uvrščajo ta kraj med najbolj priljubljene izletniške destinacije. Če želite poskusiti tradicionalno vojvodinsko hrano, vas bodo številne kmetije, kmetije in restavracije sprejele odprtih rok.

Vrdnik FOTO: Dragan Bosnić icon-expand

VRDNIK V Narodnem parku Fruška gora se nahaja majhen gorski biser, v katerem bodo najbolj uživali ljubitelji aktivnega oddiha in wellnessa. Blizu je Novi Sad, tako da lahko počitnice v naravi združite z obiskom enega najlepših in najbolj živahnih srbskih mest. Kaj dela Fruško goro posebno? Na številnih sprehajalnih, kolesarskih poteh, termalnih kompleksih in velikem številu samostanov, ki so danes velika kulturna dobrina. Od 35 samostanov, kolikor jih je bilo nekoč na Fruški gori, jih je danes ohranjenih 17 Če se odpravite iz velikega wellness centra in etno restavracije v osrčju zelenja, vas kratek sprehod pripelje do Vrdničke kule, ki ponuja. čudovit razgled na pobočja Fruške gore. Sam stolp je bil nekoč del utrjenega mesta Vrdnik, ki se omenja že leta 1315. Če ste ljubitelj vina in gastronomije, se na obronkih Fruške gore nahajajo številne kleti, ki ponujajo kontinentalne sorte vin. Najbolj znana fruškogorska sorta je zagotovo bermet, desertno vino, ki ga v tamkajšnji pokrajini negujejo s posebno ljubeznijo. Na koncu je treba izpostaviti prireditev Tour de Fruška, ki iz leta v leto v Vrdnik pripelje vse več ljubiteljev kolesarjenja, pohodništva, teka ... in narave nasploh. MTB maraton in trail tekma sta le del programa, zaradi katerega je pomlad pravi čas za obisk Fruške Gore!

Novi Pazar FOTO: Oksana Skendžić icon-expand

NOVI PAZAR Novi Pazar krasi bogata kulturno-zgodovinska dediščina od obdobja neolitika in železne dobe, preko rimskega in bizantinskega cesarstva, srednjeveške srbske države, do otomanskega obdobja, zato ima mesto danes multikulturni duh in evropski čar. Nahaja se ob reki Raški v jugozahodni Srbiji in je dom številnih spomenikov, ki pričajo o bogati kulturni zgodovini mesta. Najbolj izstopa Novopazarska trdnjava, ki je tudi na mestnem grbu, več džamij, med katerimi je Altun - Alem džamija, zgrajena v začetku 16. stoletja, ena najlepših in najstarejših na tem območju, ki deluje še danes, je treba izpostaviti. Če vas zanimajo gastronomske specialitete, bodo gostitelji za vas organizirali gastronomsko turo, ki vključuje kosilo ali večerjo ter degustacijo kave na žaru, malinade, đulzije, boze, baklave, mantij in kebaba. Dogovorite se z vodnikom, ki vas popelje skozi mesto, da ustvarite popolno kombinacijo ogledov mestnih znamenitosti in okušanja lokalne gastronomije. Samostan Đurđevi stupovi na hribu nad Novim Pazarjem je eden najlepših pravoslavnih samostanov iz 12. stoletja. Njegov pomen je prepoznal tudi UNESCO in ga skupaj s samostanom Sopoćani, Petrovo cerkvijo ter ostanki utrdb Ras in Gradina uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine pod skupnim imenom "Stari Ras s Sopoćani".

Sjenica FOTO: Oksana Skendžić icon-expand

SJENICA Mesto Sjenica se nahaja v bližini Novega Pazarja, prav tako v jugozahodni Srbiji. Jugovzhodno od mesta je Pešterska planota s številnimi naravnimi in kulturnimi lepotami. V sami Sjenici je mošeja Valide Sultan iz 19. stoletja, s kupolo na višini 15 metrov. Pomemben spomenik islamske kulture je tudi džamija na Uglu iz leta 1703, najstarejša džamija v Sjenici. Med drugimi kulturnimi spomeniki je cerkev sv. nadangela v Kumanici, pa tudi samostan Kumanica. Največjo privlačnost tega območja pa nam je podarila mati narava. V bližini mesta je edinstvena pokrajina z okljuki reke Uvac in kanjonom, ki ga napolnjuje Sjeničko jezero (Uvačko jezero). Vse to se nahaja na enem mestu, le šest kilometrov od Sjenice. Na obali jezera, na vertikalah, živi največja kolonija na Balkanu. Gre za redke, a tudi največje ptice v Srbiji - beloglave jastrebe. Sjeniško jezero je meka za planince in druge strastne ljubitelje narave. Najlepše si ga ogledamo z enega izmed razgledišč, med katerimi so najbolj znana Molitva, Veliki Vrh (Ledeno razgledišče) in Ravni krs.

Niš FOTO: Dragan Bosnić icon-expand