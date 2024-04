Pojasnila Žaklja koalicijskih članov Knovsa niso prepričala

Janez Žakelj je na seji DZ, na kateri so poslanci obravnavali poročilo Knovsa za leti 2022 in 2023, znova zatrdil, da je komisija ravnala zakonito in skladno z uveljavljeno prakso. Kot je poudaril, ni težava v zakonitosti postopka, pač pa to, kako so ti tajni podatki prišli v javnost. Pojasnil je, da so revizijske sledi pokazale, da podatkov niso izdali člani Knovsa, edini možni drugi vir je torej Policija, je dodal.

Zatrdil je, da osebno ni vedel, komu pripada 15 telefonskih številk, za katere so preverjali, ali jim Policija nezakonito prisluškuje. Generalna policijska uprava je po njegovih besedah za vse ugotovila, da nad njimi ne izvaja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zatrdil je, da o tem niso nikogar obveščali.

Poslanec Svobode Teodor Uranič, sicer tudi član Knovsa, pa je članom Knovsa iz vrst NSi očital zavajanje, manipulacije in izkoriščanje Knovsa za "takšne rabote". Ob robu seje DZ je poudaril, da sta bila člana komisije iz vrst koalicije, ki sta sodelovala pri omenjenem nadzoru, zavedena.

Uranič je zaskrbljen zaradi Žakljevega razkritja, da je šlo za 15 telefonskih številk. "Ali je to cela Nova Slovenija," se je vprašal. Zaradi izjav nekaterih imetnikov teh številk, da so sami podali vlogo za nadzor, pa je od predsednika Knovsa danes zahteval takojšen vpogled v te vloge, sekretarka Knovsa pa mu je po njegovih besedah zatrdila, da komisija s temi vlogami ne razpolaga. Prepričan je, da gre za zlorabo Knovsa in eno največjih afer.