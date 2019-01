Pojasnilo policije: pri vozniku ugotovljenih več nepravilnosti

Policisti specializirane enote za nadzor prometa (SENP) so 15. januarja na počivališču Lukovica opravljali poostren nadzor cestnega prometa, s poudarkom na kršitvah voznikov tovornih vozil in avtobusov. Ustavili so tudi avtobus, na katerem so bili otroci s posebnimi potrebami in njihovi spremljevalci.

"Ob 12.45 so opazili avtobus, kjer so policisti že na pogled ugotovili manjšo nepravilnost," je sporočila vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije Vesna Drole. Ker so policisti posumili, da gre za organiziran prevoz otrok, pri katerem veljajo najvišje mere varnosti, so zaustavili vozilo in izvedli nadzor nad potrebno dokumentacijo in opremljenostjo vozila. "Policisti so ugotovili, da voznik opravlja prevoz skupine otrok v cestnem prometu, pri čemer je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki so povezane s kršitvami predpisov na področju varnosti cestnega prometa," pojasnjuje Droletova.

Zoper voznika so bili na podlagi ugotovljenega stanja izvedeni ustrezni ukrepi, poleg tega je zoper pravno osebo začet hitri postopek.

Na kraju nadzora je bila tudi pooblaščena oseba (inšpektor) Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo (IRSI), ki je prevzel postopek od policije v zvezi z delovanjem tahografa. Ta je prav tako ugotovil nepravilnost pri beleženju podatkov in izvedel ustrezni postopek.



Policisti so nadzor izvajali približno 40 minut, potem je postopek prevzel inšpektor IRSI. "Tukaj moramo povedati, da so policisti vedeli, da gre za prevoz otrok s posebnimi potrebami. Policisti so med postopkom korektno sodelovali s spremljevalci, pri čemer poudarjamo, da je bil avtobus zaustavljen in kontroliran na počivališču Lukovica (kjer so zagotovljene sanitarije, restavracija) in ne na mestu, kjer navedenega ne bi bilo, potnikom pa v nobenem trenutku ni bilo z ničemer omejeno gibanje," dodajajo na Policiji.