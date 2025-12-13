Svetli način
Slovenija

Pojav gobavosti v Evropi: kakšna je nevarnost za Slovenijo?

Ljubljana, 13. 12. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 5 minutami

Maja Pavlin
Bi nas moralo ob novicah, da so se primeri gobavosti po več desetletjih znova pojavili tudi v Evropi, skrbeti? Kakšna je nevarnost, da bi se okužba pojavila tudi v Sloveniji? Predsednica zdravniške zbornice in infektologinja Bojana Beović poudarja, da v Sloveniji gobavosti že več desetletij ni bilo, a opozarja, da je vseeno potrebna pozornost, saj živimo v globalnem svetu, zaradi česar se lahko že izkoreninjene okužbe vrnejo.

Infektologinja in predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je ob primerih pojava gobavosti v Evropi pojasnila, da v Sloveniji že več desetletij te okužbe ni bilo. "Tudi trenutno v Sloveniji ni nobenega takšnega primera," je povedala.

Bakterija Mycobacterium leprae
Bakterija Mycobacterium leprae FOTO: Shutterstock

Čeprav se bolezen prenaša kapljično, torej predvsem s kašljanjem ali kihanjem, pa je za prenos potreben dolgotrajen stik z okuženo osebo. "Bolezen je kužna, vendar pa bistveno manj, kot je bil na primer covid-19," je pojasnila.

Zato tudi potrjen primer gobavosti na Hrvaškem ne predstavlja večje grožnje, čeprav obstaja možnost, da je moški, če je ta živel v slabih higienskih razmerah, okužbo prenesel še na koga. Vendar pa se ta možnost močno zmanjša, če je živel v urejenem in čistem okolju.

Poudarja pa, da je vseeno potrebna pozornost. "Živimo namreč v globalnem svetu, v katerem ljudje potujejo in migrirajo," je izpostavila. Zato se lahko bolezni, ki so na določenih območjih izkoreninjene že dlje časa, tudi ponovno pojavijo.

Bolezen sicer ni neozdravljiva, je pa vseeno trdovratna za zdravljenje, je še povedala.

jutri_pa_res
13. 12. 2025 20.32
Z migracijami se pač selijo tudi bolezni.
S K E L E T O R
13. 12. 2025 20.32
+1
Mi smo preskrbljeni. Imamo unga pujska, ki strelja z vodnim topom pa bo vse spucal. Vakcinko bo mehurčke zrihtal pa se bomo mal pohecal pa je. Za klic v sili mamo pa še prtičke pa elastike na zalogi. Ni panike.
HUSO BOSS
13. 12. 2025 20.31
MASKE GOR PA BO
24ur.com
