Pojav gobavosti v Evropi: kakšna je nevarnost za Slovenijo?

Infektologinja in predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je ob primerih pojava gobavosti v Evropi pojasnila, da v Sloveniji že več desetletij te okužbe ni bilo. "Tudi trenutno v Sloveniji ni nobenega takšnega primera," je povedala.

Čeprav se bolezen prenaša kapljično, torej predvsem s kašljanjem ali kihanjem, pa je za prenos potreben dolgotrajen stik z okuženo osebo. "Bolezen je kužna, vendar pa bistveno manj, kot je bil na primer covid-19," je pojasnila.

Zato tudi potrjen primer gobavosti na Hrvaškem ne predstavlja večje grožnje, čeprav obstaja možnost, da je moški, če je ta živel v slabih higienskih razmerah, okužbo prenesel še na koga. Vendar pa se ta možnost močno zmanjša, če je živel v urejenem in čistem okolju.