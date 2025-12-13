Pojav gobavosti v Evropi: kakšna je nevarnost za Slovenijo?

Infektologinja in predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je ob primerih pojava gobavosti v Evropi pojasnila, da v Sloveniji že več desetletij te okužbe ni bilo. "Tudi trenutno v Sloveniji ni nobenega takšnega primera," je povedala.
Čeprav se bolezen prenaša kapljično, torej predvsem s kašljanjem ali kihanjem, pa je za prenos potreben dolgotrajen stik z okuženo osebo. "Bolezen je kužna, vendar pa bistveno manj, kot je bil na primer covid-19," je pojasnila.
Zato tudi potrjen primer gobavosti na Hrvaškem ne predstavlja večje grožnje, čeprav obstaja možnost, da je moški, če je ta živel v slabih higienskih razmerah, okužbo prenesel še na koga. Vendar pa se ta možnost močno zmanjša, če je živel v urejenem in čistem okolju.
Poudarja pa, da je vseeno potrebna pozornost. "Živimo namreč v globalnem svetu, v katerem ljudje potujejo in migrirajo," je izpostavila. Zato se lahko bolezni, ki so na določenih območjih izkoreninjene že dlje časa, tudi ponovno pojavijo.
Bolezen sicer ni neozdravljiva, je pa vseeno trdovratna za zdravljenje, je še povedala.
