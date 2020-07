Pojavljajo se namigi o kartelnem dogovarjanju v žitni verigi, AVK to zanika

Kdo je sprožil govorice, da naj bi Agencija za varstvo konkurence (AVK) deležnike v žitni verigi opozorila, da pogajanja pomenijo kartelno dogovarjanje in so zato pod vprašajem, ni znano, dejstvo pa je, da je bil sredi junija na kmetijskem ministrstvu sestanek predstavnikov zadružnega sistema, živilskopredelovalne industrije in kmetov, torej vseh ključnih deležnikov, ki zastopajo interese posameznega dela žitne verige.

Na sestanku je bil tudi direktor AVK Andrej Matvoz, ki je pojasnil, da so se pogovarjali le o zakonodaji in deležnikom pojasnili, da morajo upoštevati pravila konkurence."Z nobeno kršitvijo se nismo ukvarjali in tudi nobenega opozorila ni bilo," pravi Matvoz.

Tudi na kmetijskem ministrstvu pojasnjujejo, da je AVK le pojasnila svoje pristojnosti, ob tem pa so sogovorniki ugotovili, "da dogovor o opredelitvi posameznih premijskih razredov, ki je opredeljen z odstotki beljakovin v pšenici, seznanitev deležnikov v žitni verigi z izračunom kmetijskega inštituta o proizvodni ceni pšenice in cenah pšenice na posameznih borzah ne pomenijo kartelnega dogovora".

Prodajna oz. odkupna cena med kupcem in dobaviteljem se oblikuje prosto, vsi našteti parametri so zgolj orientacija za oblikovanje konkretne odkupne cene med dvema pogodbenima partnerjema. Cena je odvisna tudi od načina odkupa, ki je lahko neposredno med kmetom in mlinarjem, med kmetom odkupovalcem oziroma zbiralcem in mlinarjem ter kmetom, zadrugo in mlinarjem, pravijo na ministrstvu in dodajajo, da tak način oblikovanja konkretne odkupne cene med deležniki v žitni verigi deluje že od ustanovitve.