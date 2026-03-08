Pokal Vitranc navdušil obiskovalce in hotelirje

Kljub nekoliko manjši obiskanosti drugi dan Pokala Vitranc navijaško vzdušje v Kranjski Gori ni popustilo.

Med navijači so bila pričakovanja pred tekmo različna. Nekateri so upali na zmago avstrijskega tekmovalca, drugi so glasno podpirali italijanske smučarje. Veliko jih je priznalo, da preprosto navijajo za vse in želijo predvsem uživati v vrhunskem smučanju.

Navijači so tudi letos pokazali veliko iznajdljivosti in predanosti. Na prizorišču ni manjkalo navijaških fototabel, še posebej pa je izstopala zgodba enega izmed navijačev, ki je podpis smučarja Lucasa Pinheira Braathena spremenil v trajen spomin. "Podpisal je mojo roko, naslednji dan pa sem šel v tetovirski studio," je povedal eden od navijačev.

Po podatkih organizatorjev si je včeraj tekmo v živo ogledalo približno 6.500 gledalcev, danes pa okoli 5.000. Kljub nekoliko manjšemu številu so organizatorji z obiskom zelo zadovoljni.

"Obisk je izjemen, organizatorji smo zelo zadovoljni z obiskom, z navijaškim vzdušjem," je poudaril direktor Turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.

Z njim se strinja tudi predstavnik organizatorjev Benedik, ki pravi, da sta bila za prireditev dva zelo uspešna dneva, vreme je sodelovalo, gledalcev je bilo veliko, vzdušje pa odlično.

Dogajanje je razveselilo tudi lokalne gostince. Po njihovih opažanjih so med najbolj žejnimi in lačnimi prav Slovenci in Avstrijci.

Čeprav je med navijači veliko dnevnih obiskovalcev, so zadovoljni tudi hotelirji. Ta konec tedna so v Kranjski Gori zabeležili približno 4000 prenočitev na dan, kar je za marčevski konec tedna, kot pravi Vrančič, zelo dober rezultat.

Nekateri obiskovalci so v Kranjsko Goro prišli že v petek in tam preživeli ves vikend, drugi pa so poleg tekme obiskali tudi spremljevalne dogodke, med drugim sobotno prireditev z žrebanjem startnih številk.

Po besedah Vrančiča je Pokal Vitranc znova dokazal, da gre za enega najpomembnejših turističnih vrhuncev v letu. V Kranjsko Goro vsako leto prihajajo navijači najboljših smučarjev, ki svoje idole spremljajo na tekmah svetovnega pokala.

Med obiskovalci so bili predvsem navijači iz sosednjih držav, pa tudi nekoliko bolj oddaljeni gostje, vse do Norvežanov, ki so prišli podpirat svoje tekmovalce.