Pokanje med prazniki: Policija beleži vse več prijav občanov

V zadnjih tednih letošnjega leta so koprski policisti dvakrat že zasegli manjšo količino pirotehničnih izdelkov in zoper kršitelje uvedli prekrškovni postopek. Tudi podatki kažejo, da je zasegov pirotehničnih izdelkov v zadnjih dveh letih več, lani so jih zasegli več kot 1450. "Med kršitelji v letu 2024 je bilo 12 mladoletnih oseb, v letu 2023 pa 11. Lani smo zabeležili en primer poškodbe prsta na roki (lahka telesna poškodba, leto prej pa nobene)." V zadnjih letih je več tudi prijav občanov, ta trend se nadaljuje tudi letos.

Uporaba ognjemetnih izdelkov je dovoljena med 26. decembrom in vključno 1. januarjem. FOTO: Damjan Žibert

Prodaja ognjemetnih izdelkov fizičnim osebam je po zakonodaji sicer dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je po zakonu dovoljena zgolj med 26. decembrom in vključno 1. januarjem. "V navedeno kategorijo ognjemetnih izdelkov uvrščamo pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, npr. razne pokajoče žabice, metuljčki, vžigalice, t. i. pasje bombice in podobno. Gre za pirotehniko, ki je med fizičnimi osebami najbolj razširjena in hkrati tudi najbolj moteča za okolico. Vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije, so za fizične osebe prepovedana, kazniva pa je ne samo njihova uporaba, ampak že sama posest," pred prazniki opozarjajo koprski policisti. Uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava zaradi povečanega učinka poka sta prepovedani FOTO: Shutterstock

Kakšne so kazni?