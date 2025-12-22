Naslovnica
Slovenija

Pokanje med prazniki: Policija beleži vse več prijav občanov

Koper, 22. 12. 2025 15.27

Avtor:
N.L.
Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava zaradi povečanega učinka poka sta prepovedani

Pred prihajajočimi prazniki na Policiji znova opozarjajo, da je predelava in eksperimentiranje z različnimi pirotehničnimi sredstvi strogo prepovedana in zelo nevarna. Kazni za kršitelje so od 400 do 1200 evrov. Policisti v zadnjih letih sicer beležijo tudi vse več prijav občanov.

V zadnjih tednih letošnjega leta so koprski policisti dvakrat že zasegli manjšo količino pirotehničnih izdelkov in zoper kršitelje uvedli prekrškovni postopek.

Tudi podatki kažejo, da je zasegov pirotehničnih izdelkov v zadnjih dveh letih več, lani so jih zasegli več kot 1450. "Med kršitelji v letu 2024 je bilo 12 mladoletnih oseb, v letu 2023 pa 11. Lani smo zabeležili en primer poškodbe prsta na roki (lahka telesna poškodba, leto prej pa nobene)." V zadnjih letih je več tudi prijav občanov, ta trend se nadaljuje tudi letos.

Uporaba ognjemetnih izdelkov je dovoljena med 26. decembrom in vključno 1. januarjem.
Uporaba ognjemetnih izdelkov je dovoljena med 26. decembrom in vključno 1. januarjem.
FOTO: Damjan Žibert

Prodaja ognjemetnih izdelkov fizičnim osebam je po zakonodaji sicer dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je po zakonu dovoljena zgolj med 26. decembrom in vključno 1. januarjem.

"V navedeno kategorijo ognjemetnih izdelkov uvrščamo pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, npr. razne pokajoče žabice, metuljčki, vžigalice, t. i. pasje bombice in podobno. Gre za pirotehniko, ki je med fizičnimi osebami najbolj razširjena in hkrati tudi najbolj moteča za okolico. Vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije, so za fizične osebe prepovedana, kazniva pa je ne samo njihova uporaba, ampak že sama posest," pred prazniki opozarjajo koprski policisti.

Uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je sicer prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava zaradi povečanega učinka poka sta prepovedani
Lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava zaradi povečanega učinka poka sta prepovedani
FOTO: Shutterstock

Kakšne so kazni?

Za fizične osebe Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih predvideva kazen od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe vse do 50.000 evrov. "Pri tem se izreče tudi stranska sankcija odvzema pirotehničnega izdelka; tudi če izdelki niso storilčeva last," še dodajajo na koprski policijski upravi.

Vsi taki izdelki, ki se prodajajo v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenščini, da je zagotovljena njihova sledljivost.

Ob tem je lastna izdelava pirotehničnih sredstev in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka poka prepovedana, prav tako tudi uporaba v drugih predmetih in preprodaja.

"Policisti tako opozarjamo vse, ki se ne morete upreti uporabi pirotehničnih sredstev, da jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih, saj predstavljajo resno nevarnost za poškodbe," so sporočili iz PU Koper.

pirotehnika prazniki policija prepoved kazni nevarnost

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
22. 12. 2025 16.53
Bravo vlada , če druga ne ste uspeli dvignat nestrpnost med državljani na najvišjo miro . Nihče več nič ne sme ker karkoli kdo naredi nekoga moti in že klicari na vse mogoče kraje in institucije . Strpnosti in spoštovanja do nekih narodnih navad in običajev ni več . Sosed je sosedu prej sovražnik kot prijatelj , res je žalostno pogledat to našo družbo.
Odgovori
+1
1 0
Primož Rus
22. 12. 2025 16.49
STROGO PREPOVEDAT BI BLO TREBA TISTE"rdeče kontejnerje"PRED NAKUPOVALNIMI SREDIŠČI......tiste bi mogla policija in inšpektorat ZAPRET,ker dovoljujejo mladim poškodbe......ko je enkrat mladec BREZ PRSTOV,ROKE ALI VIDA.......JE PREPOZNO
Odgovori
0 0
baldahin
22. 12. 2025 16.16
Kateri neandertalec moraš biti, da ti pok povzroča evforijo, ej!
Odgovori
+0
2 2
periot22
22. 12. 2025 16.09
Vsako leto eno in isto nakladanje namesto da bi pirotehniko prepovedali važno da se kasirali a ne
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Portal
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
