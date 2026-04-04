Slovenija

Star običaj, ki pa lahko poči premočno

Murska Sobota, 04. 04. 2026 10.18 pred 24 dnevi 3 min branja 127

Avtor:
T.H.
Streljanje s karbidom nad Zrečami (arhivska fotografija)

Čeprav gre za zelo star običaj in tradicijo na slovenskem podeželju, pokanje s karbidom in možnarji ima lahko resne zdravstvene posledice, prav tako pa vznemirja okolico, opozarjajo pristojni. "V zabavo je namreč le posameznikom, mnogim občanom pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja občutek nevarnosti," so zapisali na Policiji. NIJZ izpostavlja, da nekateri posamezniki celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje, kar je še posebej nevarno, sploh ob hkratnem uživanju alkohola.

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti zagotovljen nočni mir in počitek ljudi.

Preberi še Pri streljanju s karbidom poškodovan mladoletnik

"Pokanje s karbidom je sicer dovoljeno od velikega petka do velikonočnega ponedeljka, med 6. in 22. uro, vendar na lokacijah, kjer ne ogrožate okoliških ljudi. Uporaba karbida ali plinske zmesi za pokanje je prepovedana v strnjenih naseljih, v bližini bolnišnic ter na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve," so zapisali na murskosoboški policijski upravi, od koder so v zadnjih letih prišla poročila o več poškodbah.

Preberi še Nevarno streljanje s karbidom: v Ljutomeru huje poškodovan moški

Na Policiji opozarjajo, da nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči.

Streljanje s karbidom
Streljanje s karbidom
FOTO: Bobo

Posebej so opozorili na uporabo možnarjev, ki so po zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom, uporabljajo pa jih na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe.

Še posebej nevarno je izdelovanje lastnih eksplozivnih snovi

"Čeprav je to že zelo star običaj in tradicija, je žal za veliko ljudi in tudi živali zelo neprijeten, vsako leto znova pa za koga usoden. Pokanje s karbidom in streljanje z možnarji povzroča zelo močan hrup, onesnažuje okolje, vznemirja ljudi in živali. Lahko se konča tudi z nezgodo in telesnimi poškodbami, celo s smrtjo," opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Ob tem dodajajo, da poleg uporabe karbida posamezniki iz različnih mešanic celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje in streljanje z možnarji, kar je še posebej nevarno: "Če je poleg prisotno še uživanje alkohola, se neprevidnost in lahkomiselni pogum še povečata."

Širok razpon poškodb

Najpogostejše poškodbe so opečeni prsti, razcefrani, odtrgani udi, poškodbe obraza, oči, okvare sluha. Največkrat so žrtve otroci in mladostniki, ki lahko utrpijo hude in trajne posledice za vse življenje, dodajajo.

V naselju Pečarovci se je pred dvema letoma poškodval mladoletnik, ko je razneslo plastično posodo. Leta 2022 je 63-letnemu moškemu med streljanjem utrgalo del naprave za streljanje, ki ga je zadela v predel nog.

52-letnik iz Pomurja je zaradi pokanja s karbidom utrpel raztrganine na treh prstih, v bližini Lendave si je 17-letnik poškodoval oko in ušesa.

Kovinska posoda, ki se uporablja za streljanje s karbidom
Kovinska posoda, ki se uporablja za streljanje s karbidom
FOTO: Bobo

Ena izmed poškodb se je pred leti denimo zgodila tako, da je trojica na Koroškem v večjo kovinsko posodo dala kose karbida, v posodo nalila vodo in potem z varne razdalje zmes sprožila z iskro. Ob pripravi zmesi za novo detonacijo je 32-letnik čistil posodo in pri tem pogledal v njeno notranjost. Zaradi koncentracije plina pa je ravno takrat zmes eksplodirala. Moški je utrpel hude poškodbe glave in oči.

Na NIJZ svetujejo opustitev običaja pokanja s karbidom zaradi pogostih nesreč s telesnimi poškodbami in trajnimi posledicami, povzročanja škodljivega hrupa, onesnaževanja okolja, še zlasti zraka, vznemirjanja ljudi in živali ter še posebej zaradi ogrožanja varnosti otrok.

'Spoštovani fantje'

Da močno pokanje lahko povzroča hudo stisko pri sovaščanih, je razvidno tudi iz zapisa, ki se je začel z besedami: "Spoštovani fantje," in se je pred nekaj leti pojavil na cerkvenih durih v eni izmed vasi na Kobariškem.

Zapis na vratih cerkve ob veliki noči
Zapis na vratih cerkve ob veliki noči
FOTO: 24ur.com

"Ob tako velikem prazniku je lepo in slovesno, da v daljavi in po tradiciji vstajenja nekajkrat poči. Kar je bilo včeraj, je bilo neokusno. Tako blizu, tako močno in pozno, ne sodi nikamor. Ali ste, spoštovani fantje, pomislili na ostarele, bolne, onemogle, majhne otroke, živali? In vse to, povezano še z razmerami, v katerih sedaj živimo in se niti obredov v cerkvi ne moremo udeležiti. Razmislite, kaj ste počeli starejšim, bolnim, šibkim. Bog z vami," je karal rokopis na listu papirja.

KOMENTARJI127

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

metalika
04. 04. 2026 21.27
Hvala Bogu, da še vedno obstajajo razumni in normalni ljudje. Samo tako naprej – naj poka in grmi, saj so prazniki!
odpisani zasedli vlado
04. 04. 2026 20.09
Vedno se spravijo pokat skreganci z pametjo.Lani so pokali v eni vasi,ko se je iz radovednosti mimo pripeljal Jezus Kristus na skoraj novem kolesu,ko ga je skoraj zadela ena od teh pokajočih kant.Pustil je kolo tam in peš odbežal stran na varno.Pozneje se je izkazalo,da je to kolo bilo izmaknjeno enemu lastniku,ko ga je parkiral ob cesti in se šel olajšat.
FIRBCA
04. 04. 2026 19.18
ko kupuje folk take norosti potem ima dosti denarja, ko se zgodijo nesrece take treba zapret za 20 let pa bo hitro mir stakim norostmi.
janezeki
04. 04. 2026 17.11
Če ne moreš brez pokanja ,si pokaj doma v kuhinji, al pa pojdi na fronto v Iran.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 18.06
Polal bom v svoji državi na javnem mestu kolkor mi paše. Pa še mulariji bo pošenkal robe, da bojo lahko jezili
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.32
V Yugi je bila vera strogo v cerkvi in doma...imeli smo raj na zemlji. Noben kristjan razen nekaj malega skrajnežev se ni pritoževal kot sedaj vsa skupnost....ko imajo vse, drugim grenijo življenje na vsakem koraku in vsiljujejo svoje fantazme vsem v govoru sovraštva nestrpnosti...organizirano in politično
marker1
04. 04. 2026 15.56
Živite kakor hočete, vendar pustite tudi drugim živeti. To je samo pokanje enkrat letno.
PomisliNaSonce
04. 04. 2026 15.41
Tinča Žifkova Podobno kot noro trobljanje z avtomobili po ulici sredi noči, oziroma vasi...kjer se je rodil otrok. To nima nič z dobrimi običaji, da medtem ko eni praznujejo druge kaznujejo... oziroma zamaskirani v praznovanje se maščujejo tistim ki jim niso všeč... oni temu rečejo, da izganjajo hudiča .. v bistvu so pa sami največji hudiči. Kdor jim ne želi sledit, ga probajo na tak način izsiljevat. In tole pokanje ni nič drugega kot na silo poganjanje nekih svojih for v sistemu. Samo da je po njihovo, po hudičevo :(
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.28
👍
gmajna
04. 04. 2026 15.37
Ne moti pokanje, povezava me zanima Kristi, leto 0 in pokanje križanje in pokanje kako gre to skupaj s smrtjo bozjega sina , kje je povezava. Saj ko bo koga ponovno razneslo mi vsi placujemo zdravljenje tega ki praznuje smrt s pokanjem. Vsi smo žrtve osla z karbidom.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 16.54
Zakaj bi bili potem še dodatno žrtve tvojih žlehtarij?
Težeklojz
04. 04. 2026 15.35
Nasledna reč bojo pa že zvonovi. Pol smo pa že počas tam.
Težeklojz
04. 04. 2026 15.17
Predlagam obuditev verovanja metanja devic v vulkan proti grmenju.
Smuuki
05. 04. 2026 13.08
Za začetek kar sam skoči
First Last
04. 04. 2026 15.16
Ljudje so zal po vecini hinavci. Mar jim je ce se zatrosi rascartan ljubljencek, ce zbezijo srne, ko pa po stalah in klavnicah poka za sus v celo pa je cisto ok, okus in hrana in tradicija prehranjevanja pa je tukaj bolj pomembna, da se lahko mastno riga.
Darko32
04. 04. 2026 15.08
Ne razumem nekaterih ljudi. Vse jih moti. Stari običaji in navade jih motijo in po vsej sili hočejo svojo prepričanje posiliti drugim. Bodimo realni in pošteni. Ljudje so včasih pokali z karbitom. Karbit si dobil v vsaki trgovini. Prodajalci MErkatorja tehnične trgovine se spominjajo kako so prodajali karbit. Pa razne kemtijske trgovine. Ljudje so vedeli kako morajo rokovati in so se podučili. PVedeli kje ne smejo in kako morajo prirpaviti se za pokanje. Sedaj pa vidimo, da smo zabluzili popolnoma. Vsi bi radi se šli neke sodnike in neke varuhe.
Koronavirusovec
04. 04. 2026 15.16
pa zakaj bi sploh pokal? če je verski praznik se lahko prazniku posvetiš z vero in molitvijo. Po moje veliko bolje za dobro samega sebe kot pa kvazi pokanje
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.29
Jp...ker se vera zlorablja zaširjenha sovraštva in kriminalno prevzemanje oblasti
PomisliNaSonce
04. 04. 2026 17.08
Praznik oz. kakršnokoli praznovanje je za te hudiče samo izgovor, da se lahko izživljajo na drugimi...
Heprk
04. 04. 2026 15.04
A tukaj ne moti zivali?
Koronavirusovec
04. 04. 2026 14.58
ma tisti, ki za nov let mečejo petarde so amaterji proti tem. čudno da živali niso bile niti enkrat omenjene, glede tega da je to veliko glasneje kot petarda
Koronavirusovec
04. 04. 2026 15.02
se opravičujem, bilo je omenjeno le kot citat, le teh mnenje posameznilov, ne berem. berem pa vse ostalo v članku, zato sem spregledal
Koronavirusovec
04. 04. 2026 15.04
kaj pa NIJZ pravi, jih pa od časa korone ne jemljem za verodostojne tako da karkoli o nijz tudi ne berem
First Last
04. 04. 2026 15.13
Ma so hinavci eni, ko po stalah poka za sus v celo pa cisto ok
kita 1111
04. 04. 2026 14.57
Navadit se bo potrebno na pokanje razen ,če boste nastavljali riti in hodili na kolena
stoinena
04. 04. 2026 14.53
... glede na situacijo, morda boste imeli kmalu rakete, bombe in pokanja tako dovolj, da boste molili da ostanete živi.. upam, da se boste prostovoljno javili takrat in ne boste nikamor bežali. kakšno butasta "tradicija", isto kot metanje petard in ostalega iskanja nesreče.
First Last
04. 04. 2026 14.26
Se vi zavedate da so prepovedali tudi rakete. Nic vec ne bo vrhunca noci, cisto obicajna noc bo. Jaz grem kar spat. Tiho tiho pozirate vse care, spreminjajo vas v delavne in ubogljive robote, pocasi in zanesljivo.
Nace Štremljasti
04. 04. 2026 14.07
naj seka,naj poka,če lahko iz raufnkov vpijejo bomo tudi pokali na polno,to je tradicija ane
Houdre
04. 04. 2026 13.59
A bo gospa prisklednica izrekla kakšno voščilo nam Kristjanom?
štrekeljc
04. 04. 2026 13.48
Star običaj? Star običaj je bil tudi brisanje riti z zmečkanim časopisnim papirjem. Pa to še kdo počne?
Smuuki
04. 04. 2026 13.51
Na metelkovi to počnejo
štrekeljc
04. 04. 2026 14.13
Si reden obiskovalec Metelkove, da to veš?
Darko32
04. 04. 2026 15.09
štrekeljc se vidi, da si navadno HOUDRE.
Valkidžija
04. 04. 2026 15.42
Ko ti bo v naravi zmanjkalo papirja, boš ponucal tudi vsak zeleni list samo da si boš lahko obrisal tazadnjo, tako kot v " starih časih"
Smuuki
05. 04. 2026 13.10
Strici so mi povedali
Smuuki
05. 04. 2026 13.10
Iz ozadja
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
