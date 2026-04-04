Star običaj, ki pa lahko poči premočno

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti zagotovljen nočni mir in počitek ljudi.

"Pokanje s karbidom je sicer dovoljeno od velikega petka do velikonočnega ponedeljka, med 6. in 22. uro, vendar na lokacijah, kjer ne ogrožate okoliških ljudi. Uporaba karbida ali plinske zmesi za pokanje je prepovedana v strnjenih naseljih, v bližini bolnišnic ter na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve," so zapisali na murskosoboški policijski upravi, od koder so v zadnjih letih prišla poročila o več poškodbah.

Na Policiji opozarjajo, da nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči.

Streljanje s karbidom FOTO: Bobo

Posebej so opozorili na uporabo možnarjev, ki so po zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom, uporabljajo pa jih na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe.

Še posebej nevarno je izdelovanje lastnih eksplozivnih snovi

"Čeprav je to že zelo star običaj in tradicija, je žal za veliko ljudi in tudi živali zelo neprijeten, vsako leto znova pa za koga usoden. Pokanje s karbidom in streljanje z možnarji povzroča zelo močan hrup, onesnažuje okolje, vznemirja ljudi in živali. Lahko se konča tudi z nezgodo in telesnimi poškodbami, celo s smrtjo," opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Ob tem dodajajo, da poleg uporabe karbida posamezniki iz različnih mešanic celo sami izdelujejo eksplozivne snovi za pokanje in streljanje z možnarji, kar je še posebej nevarno: "Če je poleg prisotno še uživanje alkohola, se neprevidnost in lahkomiselni pogum še povečata."

Širok razpon poškodb

Najpogostejše poškodbe so opečeni prsti, razcefrani, odtrgani udi, poškodbe obraza, oči, okvare sluha. Največkrat so žrtve otroci in mladostniki, ki lahko utrpijo hude in trajne posledice za vse življenje, dodajajo. V naselju Pečarovci se je pred dvema letoma poškodval mladoletnik, ko je razneslo plastično posodo. Leta 2022 je 63-letnemu moškemu med streljanjem utrgalo del naprave za streljanje, ki ga je zadela v predel nog. 52-letnik iz Pomurja je zaradi pokanja s karbidom utrpel raztrganine na treh prstih, v bližini Lendave si je 17-letnik poškodoval oko in ušesa.

Kovinska posoda, ki se uporablja za streljanje s karbidom FOTO: Bobo

Ena izmed poškodb se je pred leti denimo zgodila tako, da je trojica na Koroškem v večjo kovinsko posodo dala kose karbida, v posodo nalila vodo in potem z varne razdalje zmes sprožila z iskro. Ob pripravi zmesi za novo detonacijo je 32-letnik čistil posodo in pri tem pogledal v njeno notranjost. Zaradi koncentracije plina pa je ravno takrat zmes eksplodirala. Moški je utrpel hude poškodbe glave in oči. Na NIJZ svetujejo opustitev običaja pokanja s karbidom zaradi pogostih nesreč s telesnimi poškodbami in trajnimi posledicami, povzročanja škodljivega hrupa, onesnaževanja okolja, še zlasti zraka, vznemirjanja ljudi in živali ter še posebej zaradi ogrožanja varnosti otrok.

'Spoštovani fantje'

Da močno pokanje lahko povzroča hudo stisko pri sovaščanih, je razvidno tudi iz zapisa, ki se je začel z besedami: "Spoštovani fantje," in se je pred nekaj leti pojavil na cerkvenih durih v eni izmed vasi na Kobariškem.

Zapis na vratih cerkve ob veliki noči FOTO: 24ur.com