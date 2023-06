Poklic kriminalista: ne bodo vozili luksuznih vozil in počitnikovali na rajskih otokih

"To vprašanje sem prejela že velikokrat, tudi od sodelavcev. Dejansko vsakemu, ki pride v Policijo, zastavijo to vprašanje. Odgovor se bo morda zdel nekoliko klišejski, a jaz jemljem ta poklic kot pomoč ljudem, torej pomoč oškodovancem, ki so v veliki stiski, in moja želja je pomagati jim in ujeti storilca nekega kaznivega dejanja. Tako jaz doživljam svoj poklic," je povedala Novogoričanka.

Vsak, ki se je uril na nedavnem kriminalističnem tečaju v Gotenici, in vsak od kriminalističnih starešin, ki so bili tam kot inštruktorji, bi verjetno odgovoril podobno. To so ljudje, ki ne bodo nikoli vozili luksuznih avtomobilov, temveč jih bodo kvečjemu zasledovali, če bodo v njih drveli osumljenci. To so ljudje, ki ne bodo nikoli preživljali počitnic v luksuznih letoviščih na rajskih plažah, temveč bodo tja kvečjemu sledili osumljencem, ki tudi na ta način porabljajo s kriminalnimi dejanji pridobljen denar.

Kaj mora imeti dober kriminalist, vprašam kriminalističnega inštruktorja Roberta Pračka, ki je pomočnik direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija? "Predvsem mora imeti osebno integriteto. Poleg tega pa mora biti predvsem dober 'firbec'. S tem načinom pridobi toliko informacij, išče naprej in zopet nove informacije, ki odkrivajo nova vprašanja, dokler ne zapre vseh za zaključek preiskave pomembnih vprašanj. Kaj, kje, kdaj, kako, s čim, na kakšen način, zakaj ..." pove Praček. Njegov kolega, vodja praktičnega dela kriminalističnega tečaja v Gotenici, Dejan Garbajs, ki je vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, pa dodaja, da je ključna tudi vztrajnost pri preiskovanju. Lep primer je preiskovanje ropa SKB banke v osrčju Ljubljane, ki je trajal več let. "Rop SKB se je zgodil konec oktobra leta 2005. Potrebovali smo šest let, da smo storilce privedli pred sodišče. In to je bilo veliko zadoščenje, da nam je to uspelo. Vsi preiskovalci, ki so bili zraven, so bili zadovoljni, da nam je naposled uspelo," poudarja Garbajs.