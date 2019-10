Poklical gorske reševalce, nato pa sam sestopil v dolino

Vremenoslovci napovedujejo, da bo konec tedna primeren za obisk gora. Kljub temu je treba imeti v mislih, da sonce v dolini ne pomeni enakega stanja v hribih. Ne zgolj, da so v višjih legah temperature občutno bolj nizke, kaj hitro se vreme lahko spremeni. Tla in skale so zaradi vlage in preteklih padavin spolzke, kar poveča možnosti za zdrse in padce, ki so že sicer najpogostejši razlog za nesreče. Skrajšal se je tudi dan, kar pomeni, da nas lahko ujame noč.

Gorski reševalci so tako znova imeli delo, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Slabo izkušnjo so doživeli Mojstrančani. Prejšnjo soboto zvečer so sprejeli klic, da si je oseba poškodovala nogo in ne more sestopiti s Kredarice. Ker je bila že noč, zelo slabo vreme in ni šlo za nujno situacijo, so gorski reševalci intervencijo začeli v nedeljo zjutraj, ko je bilo vreme sicer še vedno slabo, a dovolj stabilno za klasično reševanje."Po približno dveh urah intervencije in izpostavljanja slabemu vremenu jih je oskrbnik obvestil, da je oseba očitno že odšla, zato so se lahko samo še obrnili in vrnili v dolino. Do takih situacij s strani poškodovanih oseb ne sme priti, zato še enkrat ponavljamo: vedno počakajte na kraju, razen če je dogovorjeno drugače. Vsako spremembo je treba sporočiti službi, kamor je bila javljena intervencija. Pripominjamo še, da je tudi klasično reševanje ponesrečenih ena od oblik uveljavljenega reševanja in da helikopter ne more vedno pomagati,"so opozorili policisti PU Kranj.

Na območju Dobrče pa so tržiški gorski reševalci obravnavali primer izgubljenega planinca, ki je zaradi teme zašel s poti. Gorski reševalci so z njim navezali stik, ga usmerili na pravo pot in določili mesto, kjer je počakal. "Varno so ga pospremili v dolino. To pa je primer odgovornega ravnanja v reševanju izgubljene osebe," so poudarili s PU Kranj.

Spremembe razmer zaradi letnega časa so dodatni razlog, da se na turo pripravimo

Na pot se odpravimo dovolj zgodaj, v nahrbtniku pa naj bodo toplejša oblačila – velur, debelejša jakna, kapa in rokavice. Temperature nad 2500 metri se bodo namreč v teh dneh gibale od 0 do –4 stopinje Celzija."Turo opravite glede na

svoje zmožnosti – v skupini mora biti prilagojena najslabšemu. Ob spremembi vremena prilagodite načrte. Nesreče se največkrat zgodijo pri sestopu.V primeru nesreče pokličite na eno od interventnih številk," še svetujejo s PU Kranj.