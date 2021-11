Med deficitarnimi poklici je poklic zidar. To je eden od temeljnih poklicev v gradbeništvu. Poleg svojega dela mora namreč zidar poznati tudi vse druge postopke gradnje, ki jih srečuje na gradbišču. Poklic ima perspektivo, vse izšolane zidarje čaka služba. Nihče ni brez dela. Včasih je bil zidar zelo cenjen poklic, če si rekel, da si zidar, si bil kar faca, bi rekla današnja mladina. Z leti pa poklici izgubljajo na svoji vrednosti, izgubljamo znanje in upam, da se bo trend obrnil navzgor. "Nas čevljarjev je v Sloveniji za en kombi, " slikovito pravi Vladimir Vodeb, čevljar od svojega 12. leta. Rojen v čevljarski družini predstavlja tretje generacijo družinske obrti. Njegova delavnica je kot iz filma, povsod usnje, lepilo, pa kopita - preko 5000 jih ima, v zraku pa edinstven vonj po vsem naštetem. Čevelj, narejen prav za vašo nogo, je daleč najboljši, najudobnejši, najdlje zdrži. In to je bistvo čevljarskega poklica, čevelj po meri in okusu posameznika.

Še eden od poklicev, za katerega že desetletje ni nobenega zanimanja, je poklic zlatarja, ki je zaradi zlatarne zagotovo značilen za celjsko regijo. Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje, za 24ur Inšpektor pojasnjuje: "Naš center je bil edini zavod, ki je izobraževal za ta poklic. Težava je pa v tem, da ni več učiteljev, ki bi lahko poučevali v tem izobraževanju." Za konkretno zlatarje potreba po kadru na trgu je. Zaposlila bi jih zlatarna Celje. "Trenutno rešujemo zadeve tako, da to izobražujemo v programu odraslih. V tem samoplačniškem delu, v tem trenutku se izobražuje kandidat v izobraževanju odraslih, pomagamo si pri praktičnih znanjih z zlatarno, slušatelji gredo na prakso v realno delovno okolje."

In ravno deficitrane poklice bo treba na tak način reševati, ohranjati pri življenju v prihodnje, je prepričan Klovar. S krepkim povezovanjem s podjetji, delovnim okoljem. In promocijo poklicev, opozarjajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo vsako leto razpiše tudi takoimenovane deficitarne štipendije. Ta znaša 102,4 evre. Vsako leto se jih na novo podeli okoli 1000. Največ je podeljenih za poklice: mizar, mehatronik operater, elektrikar, slaščičar, oblikovalec kovin - orodjar, najmanj pa za poklice: izdelovalec kovinskih konstrukcij, dimnikar, klepar-krovec, ekonomski tehnik, tapetnik, kamnosek, slikopleskar-črkoslikar. Deficitarna štipendija ni združljiva s kadrovsko, jo pa lahko dobi dijak, ki prejema državno ali Zoisovo štipendijo. Poleg tega jo dijak prejema ves čas izobraževanja, torej skozi vso srednjo šolo.

V Obrtni zbornici Slovenije rešitev za poklice in poklicno izobraževanje vidijo v enotirnem izobraževalnem sistemu, kot ga imajo v Avstriji in Nemčiji. Poenostavljeno to pomeni: teorije se dijaki učijo v šolah, prakse pa preko zbornic pri delodajalcih. V OZS predlagajo tudi 4-letno poklicno izobraževanje namesto obstoječega 3-letnega, ob koncu pa priznano 5. stopnja izobrazbe. V Sloveniji se sicer v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja šolata dve tretjini dijakov, kar je več od evropskega povprečja, pojasnjujejo na ministristvu za izobraževanje. A od tega le petina v triletnih poklicnih programih. V dobrih 20ih letih je namreč zanimanje za tovrstno izobraževanje občutno upadlo. Lani se je v poklicne programe vpisalo 18 odstotkov vseh dijakov, leta 1998 pa tretjina.

A dejstvo je: nekatere poklice bi morali zaradi napredka in razvoja posodobiti. Mnogo takšnih poklicev je rokodelskih, ker so jih v določenem obsegu nadomestili stroji. Nekaterih pa se preprosto ne da nadomestiti. Že omenjeni zidar, šivilija, krojač, kovač, vodovodar, dimnikar in še bi lahko naštevali. Vedeti moramo, da človek s poklicno šolo ni vreden nič manj od doktorja znanosti. In da za obstoj družbe potrebujemo različno izobražene ljudi. Za prihodnost namreč niso pomembni le novi poklici pač pa tudi stari, ki jih preprosto potrebujemo, ter takšni, ki ohranjajo tradicijo, običaje.