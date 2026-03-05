Poklicni gasilci napovedali stavko v predvolilnem tednu

V sindikatu si prizadevajo za podpis normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Že minule dni so bili kritični do vladne pogajalske skupine, ki da očitno ni imela mandata za pogajanje. V sredo so se znova sestali z ministrom za obrambo Borutom Sajovicem , kjer pa naj bi vnovič odpirali člene, ki so že bili dogovorjeni.

Ob tem ko se vladni mandat izteka, tako pričakujejo, da bodo do 18. marca vendarle prišli do dogovora, kar bi stavko preprečilo. V nasprotnem primeru pa bodo stavkali do 22. marca, do 7. ure, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.

Sklep o napovedi stavke so v sindikatu sprejeli po sredinem sestanku z ministrom Sajovicem, na katerem so bile sindikatu predstavljene sporne točke, zaradi katerih ni podpisa normativnega dela kolektivne pogodbe.

"Te točke smo obravnavali tudi mi na izredni seji. Enostavno je prevladala velika jeza in ogorčenje, da se členi, o katerih smo se že izpogajali, zdaj ponovno odpirajo. Za nas je to nezaslišano. Očitno je vladna pogajalska skupina vstopila v prevelike čevlje in stvari ne zna izpeljati do konca," je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik sindikata Aleš Sintič.

V sindikatu ocenjujejo, da se je vladna pogajalska skupina z njimi ves čas pogajala s figo v žepu in s sindikatom sploh ni imela namena skleniti kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, "vladna pogajalska stran se je z nami igrala kot z majhnimi otroki," je poudaril Sintič. Zato so na današnji izredni seji sprejeli sklep, da začnejo s postopki stavke. Preoblikovali so se tudi v stavkovni odbor in sprejeli stavkovne zahteve.