Slovenija

Poklicni gasilci pričakujejo resen odziv vladne strani

Ljubljana , 18. 03. 2026 14.47 pred 22 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA A.K.
Gasilci

Ob začetku opozorilne stavke poklicnih gasilcev je generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc poudaril, da že vse od napovedi stavke pred dvema tednoma pričakujejo resen odziv vladne strani. Opozoril je, da vladi nenazadnje tudi zakon nalaga, da ponudi predlog za rešitev spora.

Kot je dejal Švarc, doslej z vladne strani niso prejeli ničesar, deležni so bili zgolj nekaterih izjav, ki pa jih v sindikatu zavračajo kot neresnične in zavajajoče. Če z vladne strani ne bo poskusa, da se dogovorijo, bo stavka, ki se je začela danes ob 6. uri, pač trajala do nedelje, je dodal.

Stavka po njegovih besedah poteka v vseh 14 poklicnih gasilskih enotah. Prekinili so redno delo, kot so recimo servisna vzdrževalna dela in usposabljanje. Še naprej pa izvajajo nujne intervencije v primeru požara, naravne ali druge nesreče. "Glede zagotavljanja varnosti ljudi, živali, premoženja se ne spreminja nič. Za to bo poskrbljeno tudi v dneh stavke," je poudaril Švarc.

David Švarc
David Švarc
"Stavka ni naperjena proti ljudem. Delamo samo nujne stvari, kot so intervencije, varovanje ljudi, premoženja in okolja, izostanejo pa recimo servisi, požarne straže in podobno," je povedal tudi poklicni gasilec z domžalske gasilske enote Jani Jeraj.

Poudaril je, da so razočarani, ker na vladni strani ni bilo pripravljenosti za podpis normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Vladna stran se je z njihovo pogajalsko skupino pogajala štiri leta, nazadnje pa do podpisa ni prišlo.

V sindikatu so ob napovedi stavke navedli, da so se z vladno stranjo do septembra lani uskladili o vseh členih kolektivne pogodbe, a je nato vladna stran predlagala ponovno odpiranje členov, o katerih so se že uskladili.

Na zadnjem sestanku v začetku marca so jim po navedbah sindikata ponudili možnost devetih vsebin, ki bi jih, ob dodatnih usklajevanjih, lahko vključili v kolektivno pogodbo. Vendar med njimi ni nekaterih, ki bi po mnenju sindikata morale biti, kot so ustrezna ureditev letnih dopustov, varovana plača, dokup pokojninske dobe za poklicne gasilce in omejitev stalne pripravljenosti na domu.

Vlada imenovala pogajalsko skupino za pogajanja s poklicnimi gasilci

Vlada je na dopisni seji sprejela izhodišča za sklenitev stavkovnega sporazuma s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije, ki je zjutraj začel opozorilno stavko. Za pogajanja s sindikatom je imenovala tudi pogajalsko skupino, ki jo vodi minister za obrambo Borut Sajovic, njegov namestnik pa je državni sekretar Marko Lovše.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji, vlada sicer meni, da ni razlogov za stavko. "Pogajanja s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva še potekajo, zato vlada predlaga, da sindikat svoje interese uveljavlja v okviru nadaljevanja pogajanj," so dodali.

Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da so sindikatu predlagali nadaljevanje pogajanj glede nespornih vsebin, s katerimi bi bilo mogoče skleniti normativni del pogodbe, da pa bi nekatere vsebine, ki bi jih v kolektivni pogodbi želel sindikat, pomenile odmik od pravic drugih zaposlenih v javnem sektorju.

gasilci stavka

