Poklicni gasilci se pripravljajo na stavko, na ministra Tonina letijo ostri očitki

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) ostro obsoja ravnanje ministra za obrambo Mateja Tonina, "ki s popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ter zavračanjem socialnega dialoga, škoduje neposredno slovenskim poklicnim gasilcem", so zapisali v odprtem pismu. Predsedstvo SPGS je zato sprejelo sklep o zaostritvi sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke.

Predsedstvo Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je na četrtkovi seji obravnavalo stanje vladnih stavkovnih zavez glede sklenitve normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitve položajnega dodatka. "Gre za stavkovni zavezi Vlade RS in Ministrstva za obrambo, katerih rok za zaključek postopkov se je iztekel že pred skoraj dvema oziroma tremi leti," pojasnjujejo v sindikatu. "Kljub našim večmesečnim prizadevanjem, da bi se postopki za uveljavitev stavkovnih zavez po odstopu prejšnje vlade intenzivno nadaljevali z novo vladno zasedbo, se le ti zaradi popolne ignorance ministra za obrambo Mateja Tonina, sploh ne začnejo," so kritični v SPGS in dodajajo, da se odnos pristojnih z ministrom Toninom na čelu ni spremenil niti po njihovem zadnjem (in do zdaj edinem) srečanju s predstavniki ministrstva za obrambo, ki se je zgodil 3. marca letos.

"Tam so nas zaprosili, da jih še enkrat seznanimo z našimi zahtevami, ki izhajajo iz njihovih stavkovnih zavez?!" se čudijo gasilci. Po njihovih besedah so to že naslednjega dne, 4. marca, tudi storili in jim v zvezi s tem še enkrat poslali poziv k nadaljevanju pogajalskega procesa.

icon-expand Ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Matej Tonin, na poziv poklicnih gasilcev po dveh mesecih še niso uspeli odgovoriti. FOTO: Aljoša Kravanja

"Pozvali smo jih, da se v najkrajšem možnem času skliče sejo in nadaljuje s postopki še pred koncem meseca marca 2021, ter da se zakonsko uredi pravica do položajnega dodatka, najkasneje do konca aprila 2021," pravijo na sindikatu. Ker s strani ministrstva za obrambo ni bilo nikakršnega premika, na omenjeni poziv pa po več kot dveh mesecih niso prejeli niti odgovora, je predsedstvo SPGS sprejelo sklep o zaostritvi sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke. "Ostro obsojamo ravnanja pristojnega ministra Mateja Tonina, ki s popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez Ministrstva za obrambo ter zavračanjem socialnega dialoga, škoduje neposredno slovenskim poklicnim gasilcem," sta odprto pismo sklenila predsednik SPGSToni Drenik in generalni sekretar SPGS David Švarc.