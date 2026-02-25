Poklicni gasilci v stavko, če ne bodo podpisali kolektivne pogodbe

Goloba bodo obvestili, da vladna pogajalska skupina, ki se je z njimi pogajala štiri leta, očitno ni imela mandata za pogajanje, "je pa dajala tak vtis in se nam tako tudi predstavljala". Zato bodo premierja pozvali, da se sestane z njimi in da pride do dogovora o sklenitvi normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva.

"Če do tega ne pride, bomo za naslednji četrtek sklicali ponovno izredno sejo predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, kjer se bomo preoblikovali v stavkovni odbor in sprejeli stavkovne zahteve," je povedal na današnji novinarski konferenci. Stavka se bo predvidoma pričela 17. ali 18 marca in bo trajala do zaključka mandata, njihova zahteva pa je jasna - sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, kar je bila tudi zaveza vlade, je poudaril Švarc.

Predsednik sindikata Aleš Sintič je povedal, da so na pogajanjih vse člene kolektivne pogodbe uskladili že septembra, do danes pa je niso podpisali, kar je po njegovih besedah neresno in nespoštljivo do poklicnih gasilcev.

V sindikatu upajo, da do srečanja z Golobom pride in da je obveščen o potezah vladne pogajalske skupine, ki "se zdaj s slovenskimi poklicnimi gasilci igra in v zadnjih tednih skuša zaključiti situacijo na način, da do sprejema te kolektivne pogodbe v bistvu sploh ne pride".

Kot je pojasnil Švarc, imajo gasilci pravico do stavke, so pa pri njeni izvedbi omejeni. Na kakšen način bodo aktivnosti potekale, bodo odločali prihodnji teden, če bo sprejeta odločitev, da v stavko gredo. Vsa nujna gasilsko-reševalna dela, ki jih morajo izvajati, pa bodo vsekakor izvajali, je poudaril. Ob tem pa je spomnil, da to ne bi bila prva stavka gasilcev, dvodnevno opozorilno stavko so denimo izvedli tudi v letu 2021.