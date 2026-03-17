Slovenija

Poklicni gasilci začenjajo stavko

Ljubljana, 17. 03. 2026 15.24 pred 49 minutami 4 min branja 7

Avtor:
N.L. STA
Gasilska vaja v okolici UKC-ja

Po policistih, ki so stavko začeli prejšnji teden, se bo zadnji teden pred parlamentarnimi volitvami začela še opozorilna stavka poklicnih gasilcev. Zahtevajo sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Vladni strani pa očitajo, da se je doslej z njimi o tem pogajala s "figo v žepu".

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je stavko napovedal v začetku meseca. Kot pojasnjujejo, je od odločitve o začetku pogajanj o kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva preteklo že več let, o skoraj polovici zadev so se dogovorili s prejšnjo vlado, do septembra lani pa z aktualno uskladili vse člene kolektivne pogodbe. A se nato ni zgodilo nič in do podpisa ni prišlo.

Na zadnjem sestanku v začetku marca, na katerem je bil prisoten tudi minister za obrambo Borut Sajovic, pa so jim ponudili možnost devetih vsebin, ki bi jih, ob dodatnih usklajevanjih, lahko vključili v kolektivno pogodbo. Vendar med njimi ni nekaterih, ki bi po mnenju sindikata morale biti, kot so ustrezna ureditev letnih dopustov, varovana plača, dokup pokojninske dobe za poklicne gasilce in omejitev stalne pripravljenosti na domu.

Želja sindikata je tudi omejitev stalne pripravljenosti na domu.
Želja sindikata je tudi omejitev stalne pripravljenosti na domu.
FOTO: Damjan Žibert

Kot so za STA pojasnili v sindikatu, imajo že sedaj nekateri v javnem sektorju število dni letnega dopusta višje od tistega, na katerega so sami že pristali v pogajanjih.

Pri varovani plači je želja sindikata, da se gasilcu, ki se denimo poškoduje in za opravljanje gasilskega dela ne dobi več zdravniškega potrdila, zaradi česar se ga prezaposli na drugo delovno mesto v nižjem plačnem razredu, na primer kot serviserja gasilnih aparatov, plača ne bi znižala ter bi bil še naprej upravičen do plače, kot jo je prejemal za gasilsko delo.

Za poklicne gasilce, ki se poklicno upokojijo prej, kot bi se sicer po splošnih pravilih, in do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino še plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa bi želeli, da plačevanje tega prispevka prevzame delodajalec.

Prav tako je želja sindikata omejitev stalne pripravljenosti na domu, saj se zlasti v manjših enotah dogaja, da gasilcem ob rednem delu mesečno odredijo še 130 ali 140 ur stalne pripravljenosti, za kar dobijo plačilo v višini 20 odstotkov urne postavke njihove osnovne plače. Ena od sprejemljivih rešitev naj bi bila, da se stalno pripravljenost na domu omeji na 48 ur, ob soglasju delavca pa bi lahko znašala tudi več.

Stavka od srede od 6. ure do volilne nedelje ob 7. ure
Stavka od srede od 6. ure do volilne nedelje ob 7. ure
FOTO: Aljoša Kravanja

Po navedbah ministrstva del zahtev presega pravice primerljivih poklicev

Na obrambnem ministrstvu svojih stališč glede konkretnih vprašanj v pogajanjih zaenkrat ne pojasnjujejo. STA so posredovali splošno pojasnilo, da so sindikatu ponudili, "da se pogajanja nadaljujejo glede nespornih vsebin, s katerimi bi bilo mogoče skleniti normativni del pogodbe".

Vendar pa je sindikalna stran to možnost zavrnila in zahtevala podpis celotne kolektivne pogodbe, "vključno z vsebinami, ki bi pomenile odmik od pravic drugih zaposlenih v javnem sektorju". Poleg tega po navedbah ministrstva v sindikatu zahtevajo, da se uredijo pravice, tudi posebne pravice iz delovnega razmerja, za vse zaposlene v gasilskih javnih zavodih, ne samo za poklicne gasilce.

Ministrstvo: Gre za interesno stavko

Na ministrstvu poudarjajo, da gre za interesno stavko, ki je sicer legitimna in dopustna, ni pa to stavka, s katero bi zahtevali uresničevanje pravic, ki bi jim bile kršene. Tudi poklicnim gasilcem pa so se plače v okviru plačne reforme javnega sektorja dvignile na enak način kot ostalim javnim uslužbencem, so še izpostavili.

V sindikatu medtem pravijo, da vladna stran predlaga ponovno odpiranje členov, o katerih so se že uskladili, pri tem pa od nje niso dobili kakšnega pisnega predloga, iz katerega bi bilo razvidno, kaj zanjo ni sprejemljivo in kaj predlaga. Pojasnila, ki so jih dobili na zadnjem sestanku z obrambnim ministrom, pa da so bila zgolj pavšalne narave.

Sindikat: Vlada se na napoved stavke ni niti odzvala

Do vladne strani so kritični tudi, ker se po njihovih navedbah na napoved stavke ni niti odzvala. Ob tem so opozorili, da zakon določa, da "morajo stavkovni odbor in predstavniki organov, ki jim je napovedana stavka, od dneva napovedi stavke in med njo poskušati sporazumno rešiti nastali spor".

Na ministrstvu za obrabo so sicer v odgovoru za STA prejšnji teden napovedali, da bo vlada imenovala pogajalsko skupino za sklenitev stavkovnega sporazuma in postopala skladno z določbami zakona o stavki.

Stavka od srede od 6. ure do volilne nedelje ob 7. ure

V sindikatu poklicnih gasilcev so začetek stavke napovedali za sredo ob 6. uri, trajala pa bo do 22. marca do 7. ure, torej do trenutka, ko se bodo na dan parlamentarnih volitev odprla volišča.

Kot pojasnjujejo, so se stavki pridružili v vseh poklicnih gasilskih enotah z dobrimi 800 gasilci. Odločitev o tem, ali bo v stavki sodeloval, pa je stvar vsakega posameznega gasilca. Tudi stavkajoči gasilci pa bodo v skladu z zakonodajo opravljali vsa nujna intervencijska gasilsko-reševalna dela.

"Redno delo v gasilskih zavodih se ne bo izvajalo. V času stavke se bo zagotavljala pripravljenost gasilcev za požarno stražo in intervencijo v primeru požara oziroma naravne ali druge nesreče," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Podporo stavkajočim poklicnim gasilcem so pred sredinim začetkom stavke izrekli v Policijskem sindikatu Slovenije, Sindikatu državnih organov Slovenije ter Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa.

Napovedana stavka ni prva stavka poklicnih gasilcev. Dvodnevno opozorilno stavko so izvedli že sredi leta 2021. Zadnji protest gasilcev pa je bi sredi februarja 2023.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

nopino
17. 03. 2026 16.09
SINDIKAT SDS POKLICNIH GASILCEV
Odgovori
0 0
Omizje
17. 03. 2026 16.02
bojijo se da jim pipce zapre pa so se prodali
Odgovori
0 0
BRABUS1
17. 03. 2026 15.59
A tako golobarji skrbijo za gasilce,policaje,zdravnike,da jih prisilijo v štrajk.Pa je sinoči Golob nesramno lagal,kako je poskrbel za delavski razred.Zase in poslance pa ja.
Odgovori
0 0
nopino
17. 03. 2026 16.12
BRABUS1, TO SO SDS zaplankani izvajalci ali bolje rečeno UNIČEVALCI SLOVENIJE!
Odgovori
0 0
nopino
17. 03. 2026 16.13
Zase in za poslance so glasovali plebiscitarno tudi vsi desni poslanci!
Odgovori
0 0
stoinena
17. 03. 2026 15.48
bravo. v tej državi je treba začeti enkrat plačevati pošteno operativo. gasilci so zakon. gasilci nas rešujejo iz vseh problemov v katere se stlačimo, še po mačka na drevo pridejo... in tako plačajte, policiste, medicinske sestre.. itd vse kar v tej državi operativno dela. že enkrat.
Odgovori
+1
2 1
Greznica
17. 03. 2026 15.43
zanima me koliko so dobili pod-kupnine, da grejo stavkat?!
Odgovori
+2
4 2
