Poklicni rak: delo, ki ubija

Ljubljana, 06. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak Svet na Kanalu A
Zaščita na delovnem mestu

Nas delo hrani ali počasi ubija? Služba naj bi nam zagotavljala varnost, a za nekatere pomeni tudi tveganje za življenje. V Sloveniji vsako leto zaradi izpostavljenosti na delovnem mestu za rakom zboli med 200 in 400 ljudi. Pa delavci sploh vedo, čemu so izpostavljeni? In kdo nosi odgovornost, da jih zaščiti?

Poklicni rak nastaja tiho, pogosto brez jasnih opozoril, posledice pa se pokažejo šele čez leta ali desetletja. Azbest, kremenčev prah, industrijska topila, lesni prah, UV-sevanje – nevarnosti niso vedno tam, kjer jih pričakujemo. Predstojnica Kliničnega oddelka za medicino dela, prometa in športa v ljubljanskem Kliničnem centru Metoda Dodič Fikfak je v oddaji Svet na Kanalu A povedala, da ima delavec po zakonu pravico vedeti, čemu je izpostavljen: "Povedati bi mu moral delodajalec. Kar pomeni, da mora tveganje najprej poznati delodajalec in se tega tveganja zavedati. Nenazadnje ima delavec na voljo tudi sindikalne in delavske zaupnike, ki bi mu morali vse te informacije dati. Da ne govorim o varnostnem inženirju in specialistu medicine dela, ki ga morata o tem seznaniti in mu tudi povedati, kako se zaščititi."

Metoda Dodič Fikfak v oddaji Svet na Kanalu A
FOTO: Svet na Kanalu A

Na vprašanje voditelja Adija Omerovića, ali varnostni inženir in zdravnik nosita kakršno koli odgovornost, če delavec zboli za rakom, je sogovornica jasna in kratka: "Ne. Po naši zakonodaji je edini, ki nosi odgovornost, delodajalec. On je tisti, ki se podpiše pod oceno tveganja in reče, da tveganj na delovnem mestu ni." To se ji ne zdi v redu, saj delodajalec pač ne more poznati vseh rakotvornih snovi v delovnem okolju, nenazadnje ni specialist za to. Zato bi se morala dolžnost sporočanja po njenem mnenju prenesti na kompetentne sodelavce in izbrane strokovnjake.

Med 200 in 400 rakov letno, povezanih s tveganji na delovnem mestu, je ocena, matematični izračun. "Če mi zdaj rečete, naj naštejem teh 400 primerov, vam jih ne morem. Če mi rečete, ali ste verificirali vsaj 10 poklicnih rakov, je moj odgovor ne. Nismo jih verificirali, smo jih pa izračunali. Za toliko primerov se je glede na slovensko industrijo izračunalo, da je pričakovanih rakov. Ne vemo pa. Zakaj ne vemo? Ker, prvič, ne vemo, katerim karcinogenom so slovenski delavci izpostavljeni, in drugič, ne vemo, kdo so ti delavci. Vemo pa, kateri so tvegani poklici in na kakšen način jih zaščititi."

Med 200 in 400 novoodkritih rakov letno je povezanih s škodljivimi snovmi na delovnem mestu.
FOTO: Svet na Kanalu A

In kakšna je ta zaščita? Kakšne sploh so pravice delavcev in kakšne so možnosti za odškodnino? V priloženem pogovoru tudi o tem, katere industrije so najbolj tvegane in katere vrste rakov so povezane z njimi.

poklicni rak rakotvorne snovi delo tveganje

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
06. 05. 2026 08.52
Melani nisi zanimiva z moškim glasom
Odgovori
0 0
Uroš
06. 05. 2026 08.47
Golob je obljubil 100.000 eur dodane vrednosti na zaposlenega, zeleni prehod in dogitalno preobrazbo. O kakšnem raku vi to govorite?
Odgovori
-1
0 1
Pedro Lopez
06. 05. 2026 08.39
Ne rečem, da ne obstajajo tvegana okolja, ampak tale teta to malo kar na pamet. Smo izračunali, nismo pa vzročno povezali…
Odgovori
+2
3 1
kakorkoliže
06. 05. 2026 08.49
Vsem takim kot ste vi, ki žalite to priznano zdravnico. Morda je pametno biti nekoliko previden. Ko se enkrat znajdeš na onkologiji je prepozno razmišljat zakaj si tam.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
06. 05. 2026 08.36
Članek kar nekaj.In katere so tiste poklicne skupine?Pa sindikati se krompirja ne znajo zrihtat,edino za svoje plače se trgajo.
Odgovori
+1
1 0
Angelina145
06. 05. 2026 08.30
in kateri so ti poklici?
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
06. 05. 2026 08.29
V življenju lahko izbiraš.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1888402
06. 05. 2026 08.29
Delodejalcem je bozicnica kot da si jim kos kruha vzel iz usta in vi o bolezni zaradi sluzbe ....
Odgovori
-1
0 1
Tinko22
06. 05. 2026 08.27
Ubija tudi sedenje in stres, preveč sedenja 8 ur za mizo
Odgovori
+5
5 0
Wolfman
06. 05. 2026 08.44
Preveč sedenja pliva na presnovo, prebavo, hrbtenico, kosti in sklepe, moda... Sedenje je hudič
Odgovori
0 0
Tinko22
06. 05. 2026 08.26
Ubija tudi sedenje, preveč sedenja 8 ur za mizo
Odgovori
+1
1 0
tron3
06. 05. 2026 08.23
Turbo rak zaradi cepljenja, to kruto dejstvo je pozabila povedat!!!
Odgovori
+6
11 5
Novinar24kur
06. 05. 2026 08.20
Stres je tisto, kar nas ubija.
Odgovori
+6
7 1
zelen
06. 05. 2026 08.43
in hrana
Odgovori
+1
1 0
FejsBrukica
06. 05. 2026 08.51
Ne, hrana nas ohranja pri življenju, mojster.
Odgovori
0 0
devote
06. 05. 2026 08.20
Ne izmikaj se. Ves, ce imas projekcije. Jih delas iz megle ali vstavljas notr kake podatke?. Torej z besedo na dan. Aja ne smes. No tako povej.
Odgovori
+1
4 3
Janez23
06. 05. 2026 08.20
Pri naših in evropskih kaviar levičarjih in njihovih sindikatih je tako, da se borijo le za javno upravo in delovna mesta v pisarnah, ter seveda za prejemnike socialnih podpor. V ZDA, pa je stvar popolnoma drugačna, tam lahko delavec, ki dokazano zbolel zaradi pogojev na delovnem mestu dobi tudi več deset milijonov dolarjev odškodnine. V EU so ti zneski zelo nizki, v Sloveniji celo simbolični, največ nekaj tisoč. Poznam vdovo, ki je dobila 12 tisoč odškodnine , toliko je znašala letna plača njenega moža, pol ji je pa odvetnik pobral.
Odgovori
+2
3 1
proofreader
06. 05. 2026 08.18
Sindikati se raje ukvarjajo z nižanjem plač.
Odgovori
+6
7 1
Roadkill
06. 05. 2026 08.14
Življenje ubija
Odgovori
+5
6 1
Roadkill
06. 05. 2026 08.15
do sedaj še noben ni preživel
Odgovori
+6
6 0
abmam
06. 05. 2026 08.20
Kako veš?
Odgovori
+1
1 0
HitraVeverca
06. 05. 2026 08.13
Sodniki niso na spislu, pa vseeno tako počasi delajo, da me je kr sram, razdelitev hiše.. 5 let, ... 5 let ne morejo narediti ničesar, 3 sodniki se vmes zamenjajo, kaj je naslednji korak? Ja to se zdaj riše... 2 leti že... dajte raje pogledati kateri poklici v sloveniji niso efektivni in trajajo MNOGO predolgo in kaj lahko storimo, da jih pospešimo.. sodstvo je definitivno nekaj kar NE deluje in niso ogroženi. Imajo več počitnic kot vsi ostali poklici skupaj..
Odgovori
+11
11 0
hales
06. 05. 2026 08.21
Včasih dolgo traja, ker nekdo ne zna sprejeti pošte sodišča.
Odgovori
-3
0 3
tech
06. 05. 2026 08.10
Torej so vse ugibanja koliko ljudi kao zboli na delovnem mestu za rakom. To je tudi težko dokazat ali je dobil rak zaradi dela ali cigaret ali alkohola ali ... Pa večina ljudi ni pripravljena plačat več za izdelek, da lahko zaposleni imajo boljše pogoje. Grejo k tistemu, ki da boljšo ponudbo, ne vprašajo kako pa je poskrbljeno za delavce.
Odgovori
+7
7 0
Apbijd
06. 05. 2026 08.07
Trump spet laže....hahaha...blefer
Odgovori
-1
2 3
Gyuhgevfin
06. 05. 2026 08.03
Kapo dol gospe
Odgovori
+2
3 1
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Previdno z željami
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
