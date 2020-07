EU bi v tovornjake vgradila pametne tahografe, pa je to res rešitev za poklicne voznike?

Evropski parlament je sprejel novo zakonodajo o cestnem prometu, ki ureja tudi delovne razmere poklicnih voznikov. Po novem bodo vozila opremljena s pametnimi tahografi, ki naj bi preprečevali zlorabe delodajalcev. Ne ureja pa, denimo, področja plač, večina tovornjakarjev je v praksi še vedno plačana na prevožen kilometer. Ker dobijo le minimalno plačo, tudi vozniki skušajo zaobiti zakon in vozijo več, kot je dovoljeno po predpisih. Nespočiti vozniki pa pomenijo grožnjo vsem udeležencem prometa, opozarjajo v sindikatu.

icon-expand Delovne razmere poklicne voznike pogosto silijo v nezdrav življenjski slog. FOTO: Dreamstime

"Včeraj zvečer mi je pisal Anže, da oživljajo voznika, ki ga je sesula slabost, in danes zjutraj sem v medijih prebrala, da je nesrečnik umrl. Bil je še toliko priseben, da je zapeljal na odstavni pas, da ga je ustavila ograja, da ni povzročil prometne nesreče, v kateri bi vzel še kakšno življenje s seboj v onostranstvo …" To je le ena od zgodb, ki jo najdemo na strani Sindikata poklicnih voznikov Slovenije (SPVS), kjer se dnevno srečujejo s konkretnimi primeri in so do potankosti seznanjeni, kakšnim – pogosto nevzdržnim delovnim razmeram so podvrženi zaposleni iz njihovega sektorja.

Na včerajšnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta so poslanci glasovali o svežnju o mobilnosti, ki ga je junija sprejel parlamentarni odbor za promet. Kot pravijo v Bruslju, je namen nove evropske zakonodaje o cestnem prometu "boj proti nelojalni konkurenci v sektorju cestnega prevoza blaga in hkrati izboljšanje pogojev za voznike". Novi predpisi naj bi povečali učinkovitost zakonodaje na treh ključnih področjih:napotitvi voznikov v mednarodnem prometu, kabotaži in času za počitek voznikov. Voznik, denimo, na teden ne bo smel počivati več kot 45 ur v vozilu, temveč v ustrezni namestitvi, ki jo plača delodajalec. Delo bo moralo biti organizirano tako, da bodo vozniki več časa doma. Za zaznavanje kršitev bodo vgrajeni pametni tahografi, ki bodo zapisovali prečkanja meja in druge dejavnosti. Novo je tudi pravilo o tako imenovanih napotenih delavcih. Nekateri prevozniki namreč zlorabljajo slamnata podjetja, kar izkrivlja konkurenco. "Za preprečevanje tega in za izboljševanje zaposlitvenih priložnosti za voznike bodo revidirani predpisi od cestnih prevoznikov zahtevali, da imajo znaten obseg dejavnosti v državi članici, kjer so registrirani," pojasnjujejo v Evropskem parlamentu. Predpisi bodo vpeljali tudi obvezo, da se voznik vsakih osem tednov vrne v operativno središče podjetja. Predpisi bodo razširjeni tudi na prevoznike, ki uporabljajo lahka gospodarska vozila, težka nad 2,5 tone. Med drugim bodo kombije morali opremiti s tahografi.

"Vozniki ne hodijo k zdravnikom, zato v kartotekah niti nimajo zabeleženih hudih obolenj. Voznikov med tednom, ko ordinacije osebnih zdravnikov delajo, ni v Sloveniji – še za vsak vikend ne pridejo domov. Ogromno jih je po mesec, dva in več neprestano v kamionu, nekje v tujih državah. Gripe, prehlade, vnetje grla, manjše poškodbe (če ni ravno zlom), bolečine v ledvenih in vratnih hrbtenicah, driske, zobobole, tudi kakšno angino in pljučnico vozniki pretolčejo v kamionu. Bolni vozijo, delajo in se zdravijo, kot vejo in znajo. Goltajo lekadole, kupujejo ’arcnije’, nekaj na pamet, kar je na voljo po trgovinah in drogerijah v Nemčiji, Angliji, na Nizozemskem, v Belgiji ... V strahu pred vedno pogostejšimi infarkti, nekateri kar po lastni presoji ’preventivno’ vsak dan pogoltnejo aspirin. Če sta prehlad, gripa prehuda, si čez vikend namešajo kakšne energijske napitke z žganico, da jih ’flikne’ za sedeže na posteljo in utonejo v (ne)odrešilen spanec …" — povzeto iz zapisa članice Sindikata poklicnih voznikov Slovenije