Pokljuka, po treh letih ponovno brez omejitev in z gledalci, gosti svetovni pokal v biatlonu. Prvi tekmovalni dan si je sprintersko preizkušnjo deklet na 7,5 kilometra dolgi progi ogledalo okoli 5000 ljudi. Za naše tekmovalke je navijalo tudi 2500 osnovnošolcev. Ob progi so za svoje tekmovalke pesti stiskali tudi Avstrijci, Nemci in Poljaki. Tekmo pa je spremljal tudi naš najuspešnejši biatlonec Jakov Fak, ki je Tanji Volmut pred startom zaupal svoja pričakovanja.