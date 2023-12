Poklon knjigam, ki jih je pogoltnil ogenj

V Ljubljani so se danes tradicionalno poklonili knjigam, ki so jih pred več kot 400 leti pogoltnili plameni. Na ta način so se spomnili na čas, ko so pred mestno hišo oblastniki sežigali protestantske knjige. Janez Usenik pravi, da se moramo iz napak preteklosti učiti in da nas knjige še danes opominjajo, da so na svetu zato, da v nas prižgejo plamen znanja, ne pa zato, da končajo v plamenih.