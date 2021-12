Poklon trem arhitektom, ki se jim ima Slovenija zahvaliti za to, kako je videti danes

Besedo arhitektura boste v teh časih najbrž slišali pogosteje kot kdaj koli prej. Prvi razlog je, da bo januarja minilo 150 let, odkar se je rodil Jože Plečnik. Njegovo delo je od nedavnega del Unescove kulturne dediščine in njegova dela poznamo skoraj vsi. Ampak arhitektura je veliko več kot delo enega človeka, opozarjajo strokovnjaki. Zato se bo Slovenija svetu predstavila z novo monografijo, ki bo svetu odkrila tri arhitekte, ki so gradili Slovenijo. In kot pravijo, niso postavljali le stavb, gradili so svet in nas učili celo tega, kaj pomeni demokracija.