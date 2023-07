Poklona žrtvam prve svetovne vojne se je udeležil tudi Milan Kučan

Pri Ruski kapelici so se drugič, odkar vojna, ki jo je zanetila Rusija, vihra v Ukrajini, z molitvijo in položitvijo venca spomnili žrtev prve svetovne vojne. Med vidnejšimi obiskovalci je bil tudi letos nekdanji predsednik države Milan Kučan. Kje so danes tisti, ki so se ob Putinovem obisku v Sloveniji gnetli pri odru in prepirali, kdo bo bližje ruskemu voditelju, je bil oster Kučan. Na slovesnosti, kjer se je običajno trlo pomembnih gostov, letos ni bilo predstavnikov oblasti, saj niso bili niti vabljeni. So se pa umrlim poklonili nekateri gospodarstveniki in ljubljanski župan.