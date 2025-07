Poklukar bo predlagal podaljšanje mandata Petriču

Kot je glede morebitnih zapletov pojasnil notranji minister, je uradniški svet v obrazložitvi sklepa zapisal, da dveh pogojev niso presodili. Ob tem je zagotovil, da Petrič oba pogoja izpolnjuje, za kar so predložili vsa dokazila, zato verjame, da bo uradniški svet dopolnil svojo obrazložitev in potrdil, da kandidat izpolnjuje vse pogoje.

Petrič je v Šentjerneju dejal, da je kot kandidat vse svoje obveznosti opravil, naloga uradniškega sveta pa je, da to preveri. "Tudi sam sem dobil sklep, kjer v prvem delu piše, da izpolnjujem vse pogoje in da sem primeren kandidat, na drugi strani pa so pri dveh pogojih zapisali, da jih niso preverjali," je dejal.

Ker tega niso storili, je tudi sam ocenil, da to ni v redu in je zato na to opozoril. Zdaj, ko imajo dokazila, bodo lahko še enkrat preverili in ugotovili, ali pogoja izpolnjuje ali ne, je prepričan.

Po poročanju Televizije Slovenija naj bi sicer več sogovornikov menilo, da natečajna komisija po tistem, ko je enkrat že končala delo, izpolnjevanja kriterijev ne more dodatno preverjati v istem postopku, in da je zato edina možnost, da se ne ponovi fiasko z imenovanjem Senada Jušića, nov razpis.

Poklukar je drugačnega mnenja, saj meni, da če Petrič izpolnjuje vse pogoje, jih mora uradniški svet zgolj presoditi in dopolniti sklep. "Uradniški svet je neodvisen organ in verjamem, da bo postopal v skladu z dokazili, ki smo jih poslali," je dodal minister, ki meni, da s pozivom uradniškemu svetu niso prekoračili pooblastila.

Na vprašanje Petriču, ali se bo, če bo razpis vendarle ponovljen, ponovno prijavil, je ta še enkrat odvrnil, da postopek še ni zaključen. Kot je še pojasnil, je poslal dokazila o izpolnjevanju svojih psihofizičnih sposobnosti, drugi pogoj pa so bili morebitni varnostni zadržki, ki jih prav tako niso ugotovili.

Minister Poklukar je ob tem še dodal, da se je Petrič v pol leta izkazal kot odličen direktor slovenske policije, zato ga bo z veseljem predlagal v imenovanje vladi takoj, ko bo prejel dopis uradniškega sveta.

Damjan Petrič policijo kot v. d. direktorja vodi od 16. januarja, ko je po večmesečnih pozivih odstopil Senad Jušić. Že ob imenovanju je napovedal, da se bo potegoval za poln mandat.