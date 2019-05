Poklukar: Delo sindikata spominja na parapolicijo

Na nujni seji odbora za notranje zadeve so imeli na dnevnem redu problematiko varovanja schengenske meje. Predsednik odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Zvonko Černač, ki je dal pobudo za obravnavo omenjene točke, je uvodoma dejal, da ilegalni migranti prihajajo iz varnih držav, kot so Pakistan, Alžirija in Maroko. Po njegovih besedah se azilna zakonodaja zlorablja, policisti pa izgorevajo.

Stanje v policiji je zaskrbljujoče, sistemskih ukrepov pa ni, pa je izpostavil predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš. Po njegovi oceni je socialni dialog z ministrom za zunanje zadeve Boštjanom Poklukarjem na "najnižji točki v zgodovini". Poleg tega ministrstvo ne stori dovolj za pridobitev ustreznega kadra, je dodal. Število zaposlenih v policiji je po njegovih besedah v zadnjih desetih letih padlo z 9349, kolikor jih je bilo leta 2009, na 8134, kolikor jih je bilo lani. Vojaki, ki naj bi policiji pomagali na meji, pa so prej ovira kot pomoč, je menil. Največji problem je namreč administrativna obravnava ilegalnega prebežnika, česar pa vojaki ne delajo.