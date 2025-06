Poklukar: Gre za volke samotarje, ki jih v družbi težko opazimo

V Gradcu se je dopoldne, ko je 21-letnik začel streljati na srednji šoli, ki jo je nekoč obiskoval, ustavil čas. Avstrijski kancler je kasneje sporočil: "To je črn dan v zgodovini naše države." Tragedija je vzela številna mlada življenja in povzročila bolečino, ki jo je bilo čutiti tudi v Sloveniji. Izraze sočutja in solidarnosti v državo pošiljajo vsi evropski voditelji, zaradi tragedije pa so v Avstriji razglasili tridnevno žalovanje. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Nežo Jagodic z Zveze prijateljev mladine Slovenije.