Poklukar: Imenovanje generalnega direktorja policije Jušića je zakonito

Kot je zatrdil, je natečajna komisija vrsto let delovala po tako ustaljeni praksi, torej v pisanju kratkih in jedrnatih obrazložitev, kar pa bo treba "očitno v prihodnje spremeniti".

Natečajni komisiji je dostavil vso dokumentacijo, na podlagi katere je utemeljeval najmanj osem let vodstvenih delovnih izkušenj. "Še danes trdim, da jih imam in izpolnjujem ta pogoj," je poudaril.

"Sodba sodišča je jasna, nedvoumna in vsebinsko obrazložena," je poudaril Jušić. "Sodba sodišča v nobeni točki ne problematizira vodstvenih izkušenj oziroma se ne opredeljuje do tega vprašanja," je poudaril. Če bi se ugotovitve sodišča nanašale na vsebinsko interpretacijo, bi to zagotovo pomenilo odpravo zakonitosti sklepa vlade in odločbe o imenovanju, je dejal.

Vlada je Senada Jušića na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom imenovala septembra lani po končanem natečajnem postopku. Edini drugi kandidat, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, pa je s tožbo na upravnem sodišču oktobra lani izpodbijal izbirni postopek na vladi in na uradniškem svetu.

Kandidat za generalnega direktorja policije mora imeti namreč najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Jušić je med vodstvenimi izkušnjami navedel delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper. Ministrstvo za notranje zadeve je takrat pojasnjevalo, da vodstvo policijske enote tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja.