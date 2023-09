Poklukar in Božinović za krepitev mešanih patrulj in ukrepov na meji

Boštjan Poklukar in Davor Božinović sta se dogovorila za dodatno okrepitev sodelovanja policij obeh držav v obliki mešanih patrulj, krepitev izravnalnih ukrepov, ki vključujejo tudi za ta namen posebej usposobljene policiste, in z dodatnimi tehničnimi sredstvi, je sporočilo slovensko notranje ministrstvo.

Minsitra sta se strinjala tudi, da se morajo države v regiji aktivneje vključiti v upravljanje migracij. Na komisarko Ylvo Johansson sta naslovila skupno pobudo, da se Evropska komisija v Sloveniji čim hitreje in aktivneje zavzame za sklenitev statusnega sporazuma med agencijo Frontex in Bosno in Hercegovino.

Prav tako sta se dogovorila, da bosta naši ministrstvi v prihodnje enotno in usklajeno delovala v odnosu do Evropske komisije in tretjih držav, so sporočili iz MNZ. "Skupaj si namreč prizadevamo, da se vsi akterji aktivno vključijo v izboljšanje razmer v izvornih in tretjih državah na migracijski poti."