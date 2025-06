Poklukar in Čadonič Špeličeva o aferi Hvala, politizaciji policije in varnosti

V oddaji 24UR ZVEČER sta se z argumenti soočila notranji minister Boštjan Poklukar in vodja poslanske skupine Vida Čadonič Špelič. Slednja je poudarila, da je interpelacija ministra v začetku leta prinesla odhod takratnega generalnega direktorja policije Senada Jušića. "Mislili smo, da je to ministra na nek način zresnilo, saj se ve, da je koalicija Jušića žrtvovala, da bi obranila ministra," je dejala poslanka NSi.

A Slovenijo je zdaj zatresla še afera Hvala. "Ta zaskrbljujoča zgodba je stara že eno leto. In ne ve se, kdo tu pije, kdo plača oz. kdo je preiskovanec, kdo ga preiskuje, ali so preiskovalci res neodvisni in predvsem, kdo iz policije nosi podatke preiskovancu," je poudarila. Ne verjame namreč, da minister za slednje ni vedel.

Minister je njene očitke označil za smešne, ob tem pa spomnil na grehe bivše vlade. "Tako NSi kot Anže Logar se v času prejšnje vlade, ko je policija odnašala mirne protestnike, ki so pred državnim zborom brali ustavo, oglobila dijake, ko so protestirali proti zaprtju šol, ter po Ljubljani špricala z vodnim topom in solzivcem, ni oglasil. Držali so svečko takratnemu notranjemu ministru," je spomnil.