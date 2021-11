Poklukar in Cigler Kralj lahko podpišeta dogovor za višje plače

Dogovor se sklepa predvsem zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege ter nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h kolektivnim pogodbam v zdravstvu in socialnem varstvu, so pojasnili v sporočilu za javnost po seji vlade. Nanaša se na sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, kar bo po mnenju vlade pripomoglo k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami.

Podpis dogovora bo sledil predvidoma v naslednjem tednu. Točnih številk še niso sporočili, kot so včeraj poročali nekateri mediji, pa naj bi vlada pristala na dvig plač za med štirimi in 24 odstotki. Medicinske sestre v intenzivnih enotah naj bi dobile šest plačnih razredov višjo plačo, medtem ko bodo medicinske sestre, bolničarji in socialni oskrbovalci v domovih za starejše dobili do štiri plačne razrede več, pri čemer en plačni razred pomeni štiri odstotke višjo plačo.