Poklukar in Felda o izboljšanju komunikacije med Policijo in šolami

Na račun komunikacije je letelo precej kritik, nekateri menijo, da bi morala Policija najprej obvestiti ministrstvo za izobraževanje, ki pa je bilo v tem primeru obveščeno šele s strani ravnateljev. Drugi so bili kritični, da si z obvestilom, kot so ga šole dobile, ne morejo kaj dosti pomagati, zato so se odzvale po svoji presoji in različno. Ostri ukrepi in javna objava pozivajo k previdnostnim ukrepom, a so med šolniki, starši in učenci marsikje povzročili preplah.