Poklukar in Nešić o migracijah: 'Slovenija bo tesno sodelovala z državami v regiji'

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v telefonskem pogovoru z ministrom za varnost Bosne in Hercegovine Nenadom Nešićem izmenjal informacije o migracijah in upravljanju meja. Dogovorila sta se za obisk ministra Nešića v začetku novembra v Sloveniji.



Kot so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve, je minister Poklukar poudaril pomen učinkovitega upravljanja meja in migracij. Ob tem je izrazil podporo okrepljeni vlogi agencije Frontex v Bosni in Hercegovini in s tem tudi čimprejšnjemu začetku pogajanj za sklenitev sporazuma med Bosno in Hercegovino in agencijo Frontex.



Zagotovil je, da bo Slovenija na področju migracij in notranje varnosti še naprej tesno sodelovala z državami v regiji in Bosno in Hercegovino pri aktivnostih za zmanjšanje migracijskega pritiska ter v boju proti organiziranemu kriminalu, tihotapcem ljudi in radikalizaciji.



Minister Poklukar se je ob tej priložnosti zahvalil za pomoč, ki jo je Bosna in Hercegovina zagotovila Sloveniji po poplavah.