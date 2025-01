Poklukar: Interpelacije se ne bojim. V SD in Levici še brez končnega stališča

Medtem v Levici odločitve o glasovanju še niso sprejeli. Napovedali so, da bo poslanska skupina stališče sprejela na torkovem dopoldanskem rednem srečanju poslanske skupine in ga predstavila na seji DZ.

V Svobodi, iz kvote katere prihaja Poklukar, so ministru napovedali podporo. V SD pa so načeloma na stališču, da bodo njihovi poslanci pri glasovanju o interpelaciji vzdržani, končno odločitev pa bodo sprejeli na torkovem srečanju poslanske skupine.

Ob tem je vnovič spomnil, da sta nazadnje nadzor na centru za varnost in zaščito odredila nekdanja ministrica Katarina Kresal leta 2010 in nekdanji minister Vinko Gorenak leta 2012, nato centra dolgo ni nadziral nihče, sam pa je nadzor odredil 28. februarja lani. Kot je napovedal, bo to tudi v DZ pojasnil. "Verjamem, da se bodo poslanke in poslanci seveda odločili v skladu s svojo vestjo in nenazadnje na koncu interpelacijo tudi zavrnili, kajti vsi ti očitki predlagateljev niso takšni, da bi pravzaprav lahko prevzel politično odgovornost. Vendar je treba tukaj jasno povedati, da je to v rokah poslank in poslancev in seveda interpelacijo kot demokratično orodje opozicije tudi spoštujem," je dejal.

Boštjan Poklukar je v današnji izjavi za medije ob robu srečanja z italijanskim in hrvaškim ministrom za notranje zadeve Matteom Piantedosijem in Davorjem Božinovićem znova napovedal, da bo na vse očitke predlagateljev interpelacije v torkovi obravnavi na izredni seji DZ utemeljeno odgovoril. "Interpelacije se ne bojim, na ministrstvu za notranje zadeve in tudi v Policiji delamo dobro," je poudaril.

Spomnimo. Interpelacijo o delu in odgovornosti notranjega ministra so pripravili v NSi, ob novembrski vložitvi pa so poleg poslancev NSi podpise prispevali tudi 24 poslancev SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. Ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja Policije Senada Jušića, ki je prejšnji teden odstopil s položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Poklukar je v odgovoru na interpelacijo, ki ga je vlada podprla konec decembra, vse očitke zavrnil kot neutemeljene. Kot je zapisal, predlagatelji očitke navajajo posplošeno in brez dejanskih dokazov, vsebino, ki jo navajajo kot dejstva, pa predstavljajo nesistematično in mestoma celo nerazumljivo.

Četudi Poklukar še nima zagotovljenih vseh glasov koalicije, njegove razrešitve v DZ ni pričakovati. Za to je namreč v DZ potrebnih 46 glasov, predlagatelji interpelacije pa imajo skupaj zagotovljenih 35 podpisov.

DZ bo interpelacijo o delu in odgovornosti Poklukarja obravnaval na torkovi izredni seji DZ, ki so jo prejšnji teden zahtevale koalicijske stranke. Menijo, da je treba hitro preveriti (ne)upravičenost obtožb, da se prepreči nadaljnja škoda, in da bi odlašanje ustvarilo vtis, da se poskušajo izogniti odgovornosti ali prikriti dejstva.