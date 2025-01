Poklukar izdal usmeritve šolam, Policija nadaljuje preiskavo

Pristojni zagotavljajo, da so ukrepali skladno s protokolom v primeru obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Skladno s tem je policija stopnjo ogroženosti ocenila kot nizko in o tem obvestila ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je izdalo okrožnico šolam. Gre za protokol, ki so ga pristojni ministrstvi in policija uskladili lani.

"Narediti moramo vse, da bomo znali ukrepati pravilno, hitro in učinkovito," je na seji DZ ob obravnavi predloga novele zakona o nalogah in pooblastilih policije dejal minister Poklukar. "Živimo v nekem čudnem svetu, kjer nam asimetrične grožnje, hibridne grožnje dnevno napadajo podsisteme države. Nenazadnje je to nek drug čas, na katerega se moramo prilagoditi," je dodal minister Boštjan Poklukar .

Več kot dvesto osnovnih in srednjih šol je v ponedeljek zjutraj po elektronski pošti prejelo generične grožnje, ki so med drugim navajale, da je na šoli eksplozivno sredstvo. Policija, ki po navedbah Generalne policijske uprave (GPU) primer še preiskuje, je v ponedeljek zagotovila, da so šole varne.

Željo po spremembi protokola glede komunikacije je izrazila tudi predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič. "Ob izrednih razmerah nimamo časa brati elektronskih sporočil. Predlog je, da ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ali policija z nami komunicirata preko službenih telefonov," je pojasnila. Sama je v imenu združenja ta predlog posredovala že v ponedeljek državni sekretarki ministrstva Janji Zupančič. "Bilo bi dovolj obvestilo 'smo seznanjeni, da so posebne razmere, preučujemo, brez panike', kar bi pomirilo marsikoga med nami," je dodala.

Mihelič je sicer pojasnila, da so se po ponedeljkovem lažnem preplahu v šolah danes stvari vrnile v ustaljene tirnice, kot da ni bilo nič posebnega. Izpostavila je, da je policija odigrala svojo vlogo tako, kot je treba, saj so ravnatelji po njenih navedbah pri policiji dobili informacije, ki so jih pomirile.

Glede morebitnega nadomeščanja pouka v šolah, ki je v ponedeljek zaradi grožnje odpadel, je Mihelič pojasnila, da so šolski dnevi predpisani, hkrati pa so tudi možne izjeme zaradi izrednih razmer. O tem bo moralo odločiti ministrstvo.

Na MNZ so pri tem poudarili temeljene naloge policije, in sicer varovanje življenj, osebne varnosti in premoženja ter preprečevanj, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev, zbiranje dokazov ter vzdrževanje javnega reda.

"Za izvajanje temeljnih nalog imajo policisti z zakoni določene naloge in pooblastila, pri čemer morajo biti pri njihovem izvajanju še posebej obzirni do ranljivih skupin, kot so otroci in mladoletniki. Zaradi vse pogostejših zaznanih groženj v šolskih okoliših morajo biti poleg policistov tudi pedagoški delavci ustrezno usposobljeni za izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznanih grožnjah in amok situacijah ter drugih podobnih nevarnih dogodkih."

