Poklukar izgubil za 21 glasov, bodo ponovili volitve?

V Gorjah so se lokalne volitve končale s tesnim volilnim izdidom. Peter Torkar je svojega protikandidata in nekdanjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja premagal za 21 glasov. Kot kažejo podatki DVK, je Torkar zbral 824 glasov (52,65%), medtem ko je Poklukar zbral 803 glasove (49,35%). Portal N1 je poročal o tem, da se je Poklukar pritožil in da volilno komisijo poziva k razveljavitvi rezultata volitev. Kot so za 24UR.com potrdili na občini Gorje, ravnokar zaseda občinska volilna komisija, ki odloča o pritožbi glede rezultata lokalnih volitev.