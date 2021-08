Poklukar konec tedna dela kot zdravnik specialist

Že več kot leto dni je tako v svetu kot tudi pri nas najpomembnejša tema koronavirus. Na pragu jeseni nam zdaj grozi še četrti val epidemije, najbolj obremenjeni pa so v teh časih zdravstveni delavci, med katere sodi tudi minister za zdravje Janez Poklukar . In čeprav je njegovo delo v teh časih izredno naporno, stresno in odgovorno, pa necenzurirano piše, da minister kljub vsemu še vedno najde čas za dodatno delo, ki mu prinaša visok dodatni zaslužek.

Poklukar naj bi v zadnjih mesecih sklenil dve pogodbi o dopolnilnem delu, in sicer z UKC Ljubljana in SB Jesenice. Z jeseniško bolnišnico naj bi Poklukar pogodbo podpisal konec aprila letos, julija pa naj bi kot zdravnik v ambulanti in na oddelku delal 16 ur. Nazadnje naj bi v jeseniški bolnišnici delal 24 julija.

Pogodbo z UKC Ljubljana pa naj bi minister sklenil 30. junija letos, kot del popoldanske izmene pa je v naši največji bolnišnici delal 30. julija, in sicer pet ur. Isti dan je sicer kot minister obiskal tudi murskosoboško bolnišnico. V ljubljanskem UKC so za necenzurirano pojasnili, da mora Poklukar kot zdravnik specialist delati zato, da ohrani veljavno zdravniško licenco, ki jih zdravnikom za obdobje sedmih let podeljuje Zdravniška zbornica Slovenije. Zdravnik mora tako poleg zadostnega števila kreditnih točk izpolnjevati tudi pogoj, da je v iztekajočem licenčnem obdobju opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca.

Vprašanja o ministrovem dodatnem delu in zaslužku smo poslali tudi na zdravstveno ministrstvo, njihove odgovore pa še čakamo.