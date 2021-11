Poklukar: Le z upoštevanjem PCT in cepljenjem se lahko izognemo zaprtju

Razmere v zdravstvu so resne, prešli smo mejo 160 intenzivnih postelj, je uvodoma spomnil minister za zdravje Janez Poklukar . Zahvalil se je zdravstvenemu osebju, poudaril je, da prihaja do vsesplošne organizacije covidnega zdravstva, kar je zelo spodbudno. Kot je izpostavil, mora zdravstvo zdaj skrbeti tako za covidne bolnike kot za ostale bolnike.

O pogoju PC je minister povedal, da je to širši izziv, čeprav v drugih državah že marsikaj temelji na njem, je v Sloveniji po njegovem mnenju ključno, da sledimo stroki: " Ko bo stroka potrdila, da je na mestu obvezno cepljenje verjamem, da lahko uzakonimo tudi to. Rad pa bi, da bi izjemen pomen cepljenja prepoznali sami. Projekcije jasno kažejo, kaj za zdravstveni sistem pomeni cepljenje."

Na vprašanje, ali je Slovenija ujetnica necepljenih, je minister odgovoril, da je vsaka veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Necepljeni in razpoloženje duha v Sloveniji pa sta tista dva najšibkejša člena, ki žal odražata vso negativnost skozi covidne okužbe na zdravstvo. To pa se v najhujši obliki sooča z epidemijo: "Epidemijo lahko ustavimo le skupaj, zato popravimo duha v družbi, cepimo se in verjamem, da nam bo lažje."

Na vprašanje, kaj meni o pozivu medicinske sestre in profesorice na petkove proteste, je ostro dejal: "Verjamem, da je Slovenija demokratična dežela s svobodo izražanja, ampak se mi zdi v trenutni epidemiološki situaciji in ob obremenjenosti zdravstva takšen poziv neprimeren. Kar je primerno, je, da zdravstveni delavci s svojim zgledom pozivamo k cepljenju, pomoči zdravstvu in da vsi zdravstveni delavci pripomoremo v teh dneh in zato vsem povabilo, da pridejo v covidne bolnišnice in da skupaj poskrbimo za vse Slovence kljub težkim časom."

Poudaril je, da epidemija ne sme biti podlaga za politično obračunavanje: "Sam sem že sporočil, da se ne bom udeležil naslednjih volitev - upravljanje in vodenje epidemije, življenje in zdravstvene delavce postavljam na prvo mesto. Tako bi moralo biti in politika naj pusti zdravstvo, da to krizo speljemo do konca, potem pa naj se zgodi, kar se mora."