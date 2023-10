Poklukar kljub nadzoru ljudem ob meji zagotavlja normalno življenje

"Moja usmeritev generalnemu direktorju Policije je bila, da ljudem, ki živijo ob meji, zagotovijo normalno življenje in normalen prehod meje. Se pa že vnaprej opravičujem vsem državljankam in državljanom in vsem prebivalcem Slovenije, da bodo zaradi tega ukrepa večkrat zaustavljeni, da bodo morali pokazati dokumente, kajti teroristična grožnja je vseeno v Evropi visoka," je po današnji odločitvi vlade, da Slovenija uvede nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko povedal minister Boštjan Poklukar.

Da bo Slovenija ukrepe prilagajala ljudem, ki živijo ob meji, je minister Poklukar davi zagotovil tudi hrvaškemu kolegu Davorju Božinoviću.