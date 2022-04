Poklukar napovedal pripravo strategije za morebitni novi val covida-19

Priprave na jesenski in zimski čas pa potekajo v laboratorijih za analiziranje sekvenc virusa, kjer so povečali potrebne zmogljivosti za več kot desetkrat, nekatere celo stokrat, je danes dejal predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Meni, da so vsi laboratoriji zdaj veliko boljše pripravljeni tudi zaradi sredstev Evropske unije, naloga predstojnikov laboratorijev pa je, da vzdržujejo ustrezno kadrovsko zasedbo in skrbijo za logistiko.

Poklukar je spomnil, da pandemija ni le zdravstveni, ampak je družbeni problem. Prihodnjemu zdravstvenemu ministru pa ne bo lahko, priznava. "Seveda pa bo, kdorkoli že bo minister, potreboval pomoč vseh deležnikov, ne samo v zdravstvu, ampak širše v družbi. Samo na ta način bomo imeli tudi v bodoče zdravstvo, kot ga poznamo danes," meni Poklukar.

Evropska komisija je po Poklukarjevih besedah državam članicam v teh dneh poslala priporočilo, kako se v umirjeni fazi pandemije pripraviti na morebitne nove valove. Ključno sporočilo je, naj se nadaljuje cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 in s cepljenje s prvim odmerkom.