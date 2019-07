Poklukar: Ne podpiram vrtičkarstva ali fevdov znotraj UKC

Kot je dejal Novi generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar , je bil v Splošni bolnišnici Jesenice, ki jo je vodil pet let, vedno dostopen za zaposlene."Težave in izzive sem poskušal reševati skupaj z njimi. Tako smo se spoznali, razvili nek odnos. Zaposleni so vedeli, na kakšen način direktor v primeru problemov reagira in kaj pričakuje od zaposlenih, po drugi strani pa je do njih tudi korekten,"je opisal.

Zaveda se, da bo tak odnos v veliko večji ljubljanski bolnišnici težje zagotavljati. Komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi v Ljubljani je po njegovi oceni gotovo treba nadgraditi, ob čemer je izpostavil vlogo pomočnikov generalnega direktorja. Ti morajo znati vizijo in pristop vodstva prenesti do vsakega, saj je pri več kot 8000 zaposlenih precej težje priti do direktorja.

Ustvarjanje dobre klime v UKC

"Tukaj bo individualen pristop precej težji. Vendar mora biti sodelovanje z zaposlenimi, dialog s sindikati in iskanje skupnih rešitev ena do prioritet," je dejal. Ob tem je poudaril, da je glavni potencial Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ravno v kadru in stroki.

"Dobra klima bo ključna za to, da stvari v kliničnem centru z organizacijskega in finančnega vidika premaknemo na nek drug nivo, ki bo na koncu pozitivno vplival na zdravje Slovencev. To je glavni cilj," je še izpostavil Poklukar.

Pri ustvarjanju pozitivne klime med zaposlenimi je po njegovih besedah pomembno tudi, da strokovnjaki v kličnem centru vedo, da se bo vodstvo trudilo vzpostaviti pogoje, na podlagi katerih bodo zaposleni lahko razvijali svoj strokovni potencial, po drugi strani pa bodo imeli tudi priložnost za karierno napredovanje in ustvarjanje svoje vizije, ki pa da mora biti del vizije celote.

Ne podpira fevdov znotraj UKC

"Ne podpiram nekega vrtičkarstva ali fevdov znotraj UKC. Klinični center je vendarle sistem in ta deluje, kadar se posameznik prilagaja sistemu in ne obratno. Verjamem, da strokovne avtoritete to vedo in se tega zavedajo ter da bodo zgled pri postavljanju takega načina dela, da bo sistem deloval,"je izpostavil Poklukar.