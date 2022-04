PRENOS V ŽIVO: Poklukar o akutnem hepatitusu nejasnega vzroka pri slovenskih otrocih

Kar dve tretjini vseh v Evropi potrjenih primerov so odkrili v Veliki Britaniji, od koder prihajajo številne študije primerov, od kod bolezen izvira, kako nalezljiva je in zakaj povzroča tako hudo obolenje jeter.

Kot smo poročali, so slovenski infektologi posumili, da bi eden od otrok v slovenski bolnišnici lahko imel hepatitis neznanega izvora, ki so ga doslej po svetu odkrili pri 169 otrocih, 17 jih je potrebovalo presaditev jeter, najmanj en otrok je umrl.

Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je v ponedeljek v izjavi dejala, da se je zaključila izredna sekcija na hibridnem evropskem kongresu klinične mikrobiologije in infektologije, ki je bila posvečena akutnemu hepatitisu pri otrocih. Kot je dejala, se je vse začelo 31. marca letos, ko so škotske zdravstvene oblasti britanski agenciji za varnost sporočile, da so v treh tednih v marcu zabeležili pet primerov težjega poteka hepatitisa nepojasnjenega vzroka.

Ti otroci so bili stari od tri do pet let. Ko so natančneje analizirali še druge podobne primere na Škotskem, so ugotovili, da je bilo takšnih primerov letos že 13, prvega so imeli že januarja letos, vse ostale pa marca. Primerjava s prejšnjimi leti (pred epidemijo covida-19) je pokazala, da so imeli letno v povprečju zgolj štiri primere neznanega akutnega hepatitisa, kar je bistveno manj.