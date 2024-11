Poklukar razpisa za generalnega direktorja policije ne namerava ponoviti

Glavni akter devete interpelacije v tem sklicu parlamenta, notranji minister Boštjan Poklukar, se uradno z očitki še ni seznanil. Kot pravi, pa je to priložnost, da bo predstavil dobro delo ministrstva in policije. "In pa seveda ovrgel vse te očitke z dejstvi in pa seveda z mojimi odgovori poslankam in poslancem na tej interpelaciji," je dejal.

"Medtem ko bo minister prepričeval nas v opoziciji, mu najprej svetujem, naj prepriča svoje v koaliciji," mu je ob tem svetoval Aleksander Reberšek, poslanec NSi. Prav v Novi Sloveniji so, tudi zaradi poslabšanja varnosti državljanov, spisali interpelacijo.

"Praktično vsi ministri do zdaj so tako nastopali, ko je bila vložena interpelacija v državnem zboru, da se veselijo te interpelacije in da bodo lahko vse očitke ovrgli in minister Poklukar ni tukaj nobena izjema," pravi Reberšek.