PRENOS V ŽIVO: Poklukar o nacionalnem razpisu za obvladovanje čakalnih dob

Da bi zmanjšali število čakajočih nad dopustno dobo, je ministrstvo za zdravje julija objavilo nacionalni razpis, kamor so se lahko prijavili javni zavodi koncesionarji in kot zadnji zasebniki. Okvirna vrednost razpisa, ki se bo izvajal od oktobra letos do konca leta 2022, je 20 milijonov evrov. Skupno število vseh ponujenih storitev za leti 2021 in 2022 je 18.963. Razpis bo izvedlo 62 izvajalcev. Po ocenah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja je prišlo do približno enake prerazporeditve programov in sredstev med javnimi in zasebnimi izvajalci, javni zdravstveni zavodi bodo opravili približno 58 odstotkov programa nacionalnega razpisa. O razpisu in nedopustnih čakalnih dobah v zdravstvu smo v torek poročali v rubriki Dejstva.